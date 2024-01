Quintela advirtió que "no pueden delegarse facultades legislativas" al Presidente

Quintela señaló que no se considera "enemigo del Presidente" pero "sí de las políticas que implementa en detrimento de la gente".

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, advirtió este lunes que "no pueden delegarse facultades legislativas" al presidente Javier Milei otorgándole "la suma del poder público" y llamó aPara Quintela, Milei "optó por un tipo de ajuste ortodoxo, muy fuerte, pidiendo facultades que no se le pueden delegar porque sería darle la suma del poder público".El mandatario riojano sostuvo, sobre uno de los puntos clave de la ley de 'Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos', que "no se le pueden delegar las facultades del Poder Legislativo al presidente" porque, argumentó,"No quiero subestimar al Presidente pero no comparto lo que piensa y lo que dice. Tampoco creo que él pueda sostener una discusión responsable. Le falta mucha experiencia", expresó Quintela en diálogo con Futurock."Hay una falta de experiencia en administrar lo que significa un Poder Ejecutivo Nacional, provincial o municipal que debe estar al servicio de la sociedad y no al servicio de sí mismo; una sociedad que necesita servicios, obras y generación de oportunidades y posibilidades de crecer y desarrollarse a partir de un trabajo", completó.El gobernador riojano enfatizó en que es prioritario "defender los intereses de la mayoría del pueblo argentino" y en particular los de "los sectores vulnerables y de la clase media que son los más afectados por este programa que no es el que han votado la mayoría de los argentinos".Quintela evaluó, además, que en vez de estar discutiendo las facultades delegadas se debería estar debatiendo "un impuesto a la fortuna no en términos destructivos de esa riqueza sino de carácter colaborativo en una actitud solidaria con el pueblo que posibilitó esa riqueza".Para el gobernador, se avecinan "serios problemas sociales y políticos" pero espera que pueda haber un "diálogo maduro" entre todos los gobernadores ya que, opinó, "no podemos defender los intereses de los que más tienen".