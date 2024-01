Llaryora dijo que los gobernadores van a acompañar la ley "Bases", pero con cambios

Foto: Marcelo Cáceres

Es importante que profundicemos el diálogo con nuestros sectores productivos, como el de la industria láctea. Por eso, nos reunimos en la Casa de #Córdoba en Bs. As., con exportadores de quesos cordobeses y brasileros para promover la inserción de productos locales en #Brasil. https://t.co/wYwUKVFL9X — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) January 24, 2024

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, manifestó este lunes que los mandatarios provinciales tienen "en claro que hay que acompañar al Gobierno nacional" en el Congreso, aunque aclaró que ese respaldo va a ser con "cambios" en la ley 'Bases' tales como la, que sean ejercidas en el marco de la legislación y sin avanzar sobre temas de competencias del Poder Legislativo.En declaraciones formuladas a la emisora local LV3, Llaryora dijo que en el capítulo del paquete fiscal que, la semana pasada, se decidió retirar del tratamiento parlamentario, "había acuerdo en algunos temas necesarios para mejorar la economía".Con respecto a las expectativas del tratamiento previsto para esta semana en el Congreso sobre el DNU de desregulación económica y el proyecto de Ley de 'Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos', Llaryora afirmó que, en su caso y el del resto de gobernadores,Mencionó al respecto el tema de los biocombustibles, financiamiento educativo y el Impuesto País, para que siga siendo coparticipable para el financiamiento de las provincias y que técnicamente está caído si no se vota su continuidad esta semana."Vamos a acompañar y colaborar con este Gobierno nacional en un momento de crisis y a la vez vamos a seguir defendiendo al sector productivo y los intereses de los cordobeses", destacó., remarcó.Además reclamó por un "reparto igualitario" de los subsidios al transporte en las provincias, al entender que en el actual esquema se mantiene la "injusticia por la visión todavía unitaria de la Argentina".También consideró que el presidente Javier Milei "debería otorgar aumento por decreto para los jubilados" hasta tanto se defina el esquema de incrementos.Fueron reacciones "desatinadas y desafortunadas", apuntó LLaryora."Uno, cuando gobierna, tiene que tener el temple necesario", dijo y agregó que "atentan contra el sistema federal de Argentina. La Nación existe por facultades delegadas, entonces no entender ese sistema es no entender la génesis del país", reprochó.