Ecuador "no reconoce" el Gobierno de Nicolás Maduro

La ministra de Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld. Foto: AFP

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: AFP

La ministra de Exteriores de Ecuador,, ante las tensiones generadas por la celebración de elecciones presidenciales, para las que fue ratificada judicialmente la inhabilitación de la principal opositora, María Corina Machado."El Gobierno defiende mucho las elecciones libres y países que vivan en democracia plena. Ecuador no reconoce al Gobierno de Maduro, y en eso tenemos que ser claros", dijo el pasado domingo en una entrevista con la cadena de televisión NTN24, recogió la agencia de noticias Europa Press.Durante la entrevista, Sommerfeld indicó queEn este sentido, señaló que velarán y apoyarán por un fortalecimiento de la democracia de los países, con independencia de que el Gobierno sea de derechas o izquierda, ya que "son finalmente modelos de desarrollo que miran cómo el ser humano puede alcanzar un mejor nivel de vida bajo diferentes fórmulas".Noboa sigue así la misma línea de los dos últimos mandatarios, Guillermo Lasso y Lenín Moreno, que, además, formaron parte de iniciativas regionales que tenían el objetivo de buscar una salida a la crisis migratoria en Caracas., por el que se determinó celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de este año con observación internacional.Sin embargo, el Tribunal Supremo ratificó la inhabilitación durante 15 años de la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado.Previamente,, al apuntar a que esta "decisión es contraria al espíritu de los Acuerdos de Barbados, encaminados a facilitar la celebración de elecciones democráticas y transparentes en Venezuela"."Exigimos también que esa decisión sea revertida por haberse violado el procedimiento y el procedimiento significa un juicio, no un juicio sumario, no un paredón", dijo el sábado el jefe de la delegación de la oposición en el diálogo con el Gobierno, Gerardo Blyde, en conferencia de prensa.En tanto,y maniobras de desestabilización, en referencia a las denuncias de planes de magnicio en su contra, que se saldó con la detención de decenas de personas, incluidos periodistas, exmilitares, abogados y activistas.