ARBA podría retener unas 1.400 embarcaciones de lujo con deudas por $ 1.600 millones

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires podría retener o secuestrar más de 1.400 embarcaciones deportivas / Foto: Prensa.

"Sumamos una herramienta efectiva para recuperar recursos públicos que la provincia destina a inversión en rutas, escuelas y hospitales" Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA

Un yate de $ 94 millones Entre las deudas más significativas, se encuentra un yate fondeado en Tigre, con una valuación fiscal de $ 94 millones, que adeuda casi $ 7 millones de impuestos.



También está el caso de una embarcación que está en un amarre de San Fernando, valuada en $ 32,9 millones, que debe más de $ 8 millones.

Según ARBA la medida busca combatir la evasión en los sectores de mayor poder adquisitivo / Foto: Prensa.

Lo que dice la ley

Si el propietario de una embarcación utiliza como amarre las guarderías de jurisdicción bonaerense debe tributar el impuesto

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), si sus titulares no regularizan su situación impositiva.Se trata de yates, lanchas, motos acuáticas y veleros a motor pertenecientes a contribuyentes que registran importantes deudas en concepto del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación, se informó oficialmente.Ahora, tras la reglamentación de los procedimientos que lo habilitan,En un comunicado, el director ejecutivo del organismo, Cristian Girard, explicó que "la medida busca profundizar los mecanismos de fiscalización que pusimos en marcha hace más de tres años, con el objetivo de recuperar impuestos impagos y combatir la evasión en sectores de mayor poder adquisitivo, aumentando la equidad tributaria en la provincia de Buenos Aires".En ese sentido, remarcó que se están “haciendo uso de las facultades legales que tiene la Agencia de Recaudación para proceder, en el marco de su"."De esa forma, sumamos una herramienta efectiva para recuperar recursos públicos que la provincia destina a inversión en rutas, escuelas y hospitales. Y, a la vez, fortalecemos la justicia y equidad tributaria, marcando una clara diferencia entre quienes se esfuerzan por cumplir con sus impuestos y aquellos que, pudiendo pagar, prefieren la especulación y el incumplimiento", resaltó Girard.La resolución normativa 19-23 de ARBA determina que, cuando se verifique que la embarcación tenga una valuación superior a $ 8.750.000 -según lo establece Ley Impositiva vigente-, posea una deuda equivalente al 10% o más de su valuación fiscal, o bien tenga impagas al menos el 30% de las cuotas vencidas no prescriptas y se encuentre incluida en el listado que, a tal fin, se publica en www.arba.gob.ar.Además, establece que también estarán sujetas a retención y secuestro aquellas embarcaciones que no estén registradas ante la Agencia de Recaudación, cuando exista obligación de hacerlo, y se verifiquen que se encuentren amarradas, fondeadas o guardadas durante un período de seis meses o más en jurisdicción bonaerense y que ARBA haya notificado previamente a su titular, comunicándole la falta de inscripción en el tributo.Según lo establecido por las normas fiscales bonaerenses, los dueños de embarcaciones con motor, que sean utilizadas para recreación y actividades deportivas, y posean amarre o guardería habitual en territorio de la provincia de Buenos Aires,De esta manera, si el propietario de un yate, lancha, moto acuática, velero a motor, etc., utiliza como amarre las guarderías, clubes náuticos o embarcaderos de jurisdicción bonaerense, debe tributar el impuesto, más allá de que resida en otra provincia o en la ciudad de Buenos Aires.De acuerdo al comunicado, los titulares de las más de 1.400 embarcaciones deportivas publicadas en la web de ARBA. De esta manera, deberán regularizar su situación impositiva para evitar la retención o el secuestro de esos bienes.