Girona, con Paulo Gazzaniga en el arco, recuperó la punta de LaLiga

Resumen de la 22da. fecha

Posiciones

Girona, con el argentino Paulo Gazzaniga en el arco, recuperó este domingo la punta de LaLiga de España al vencer de visitante a Celta de Vigo 1-0 por la 22da. fecha, en la que el escolta Real Madrid había tomado transitoriamente la vanguardia tras ganarle el sábado a Las Palmas.El mediocampista Portu firmó el 17mo. triunfo del torneo para el equipo catalán a los 20 minutos de juego en el estadio Balaídos, donde el argentino Franco Cervi ocupó el banco de suplentes del conjunto local., que el jueves próximo jugará un partido que adeuda ante Getafe.Tras ese compromiso en el Coliseo Alfonso Pérez, el "Merengue" recibirá a Atlético de Madrid en el derbi de la capital y luego a Girona, que acumula un invicto de 14 partidos en LaLiga desde su única derrota, justamente con el equipo del italiano Carlo Ancelotti., como local, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y no pudo salir de los últimos puestos del certamen.El delantero español Isaac Romero (24m. PT) puso en ventaja al conjunto andaluz, quien tuvo como relevo a Federico Gattoni ex San Lorenzo de Almagro y que será cedido al Anderlecht, de Bélgica, en tanto que el atacante croata Ante Budimir (10m. ST) igualó el encuentro para Osasuna., como local, en el estadio Cívitas Metropolitano, subió al tercer lugar y se mantuvo en zona de Liga de Campeones.El mediocampista brasileño Samuel Lino (50m. PT) y el delantero neerlandés Memphis Depay (12m. ST) anotaron para el conjunto de la capital española, quien tuvo como relevo al delantero argentino Ángel Correa, ex San Lorenzo de Almagro.Athletic Bilbao, por su parte, igualó sin goles ante Cádiz, que tuvo a los argentinos Jeremías Ledesma y Gonzalo Escalante como titulares y que está en zona de descenso.: Almería 0- Alavés 3.: Real Sociedad 0-Rayo Vallecano 0; Las Palmas 1-Real Madrid 2; Barcelona 3-Villarreal 5 y Mallorca 0-Betis 1.Celta de Vigo 0-Girona 1 (Portu); Cádiz (Jeremías Ledesma y Gonzalo Escalante) 0 - Athletic Bilbao 0; Sevilla (Marcos Acuña, Lucas Ocampos y Federico Gattoni) 1 - Osasuna 1 y Atlético de Madrid (DT Diego Simeone, Nahuel Molina, Rodrigo De Paul y Ángel Correa) 2 - Valencia 0.: Getafe-Granada (17:00, ESPN y Star+).Girona 55 puntos; Real Madrid 54; Atlético de Madrid y Barcelona 44; Athletic Bilbao 42; Real Sociedad 36; Betis 34; Valencia 32; Las Palmas 31; Getafe, Alavés y Osasuna 26; Rayo Vallecano 24; Villarreal 23; Mallorca 20; Sevilla y Celta de Vigo 17; Cádiz 16; Granada 11; y Almería 6.