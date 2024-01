Melella dijo que buscan "demonizar" a los gobernadores y criticó la delegación de facultades

El gobernador fueguino criticó la delegación de facultades. Foto: Alejandra Bartoliche

Melella mostró "preocupación" por la forma en que se está desarrollando el debate de la ley "Bases". Foto: Pablo Añeli

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, aseguró este domingo que el oficialismo pretende "demonizar" a los mandatarios provinciales y se posicionó en contra de delegar facultades al Poder Ejecutivo tal como propone el proyecto de ley "Bases" que se debatiría esta semana en la Cámara de diputados.en diálogo con Radio 10, en alusión a una supuesta frase del presidente Javier Milei sobre "fundir a las provincias" que no cooperen para que sus legisladores voten a favor de la iniciativa gubernamental.En ese sentido, el gobernador fueguino afirmó:Melella expresó también su "preocupación" por la forma en que se está desarrollando el debate de la ley "Bases" en el plenario de comisiones de la Cámara baja, porque ", dijo el gobernador.Reconoció que "tiene que haber un reordenamiento de las cuentas públicas, pero no con presión ni con violencia. Tiene que haber un ida y vuelta de la gobernabilidad".Sobre puntos de la ley "Bases" que afectarían a su provincia, Melella criticó a "algunos porteños que tienen un discurso muy facilista, hablan del déficit fiscal y dan números erróneos" a través de los que se tilda a Tierra del Fuego como "creadora del déficit en Argentina" por las exenciones tributarias de las que goza la provincia austral.explicó, porque la provincia que gobierna "tiene diferencias sustanciales con el resto del país" por ejemplo en el valor de los alimentos o medicamentos que llegan hasta la isla con mayores costos por la logística de traslado y también porque, afirmó, "somos la única provincia argentina que para movernos tenemos que pasar por un país extranjero, por las fronteras chilenas"."Tierra del Fuego genera su propia energía, no estamos conectados al sistema eléctrico nacional", abundó, y remarcó la importancia geopolítica de ese territorio: "Somos la puerta de entrada a la Antártida, el lugar geopolítico estratégico en el Atlántico Sur por los recursos, el mundo nos mira".