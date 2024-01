Francos reiteró que si "no se aprueba" la ley 'Bases' va a ser "peor para la Argentina"

Guillermo Francos volvió a predecir un futuro duro para el país de no ser aprobada la ley / Foto: Presidencia.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, insistió este domingo que si "no se aprueba" el proyecto de ley "Bases", impulsada por el Poder Ejecutivo, "va a ser peor para la Argentina" e indicó que "todo el sector público y político debe ajustarse"., afirmó Francos en diálogo con CNN.Sobre la eliminación del capítulo fiscal del proyecto de ley "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", el ministro consideró: "La parte fiscal claramente ha generado diferencias porque lo lógico es que los gobernadores defiendan a sus provincias y sus productores".En ese sentido, valoró que el Gobierno hicieray exhortó:, sostuvo Francos.En torno a las medidas de ajustes que tomó el Gobierno nacional, el titular de la cartera del Interior señaló:Luego cuestionó el paro de la CGT del miércoles pasado, y dijo:"Hay cosas que no tienen lógica, le han hecho un paro a este gobierno a los 45 días. Este gobierno, con su discurso y sus propuestas, fue votado por el 56% de los argentinos, ¿qué tenemos que hacer para que nos acompañen?".Al respecto, consideró que "este paro fue poco auspicioso para lo que pretendían algunos dirigentes sindicales y políticos de Unión por la Patria. No tuvo un gran impacto y no significó nada"."Ese bloque debería estar callado un tiempo y permitir que se gobierne, después del desastre que hicieron como Gobierno. Perdieron las elecciones por la mala gestión", consideró sobre el frente peronista.