Alerta roja por calor extremo en seis provincias

Las altas temperaturas preocupan en varias provincias / Foto: Archivo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este domingoy amarilla por tormentas para otras cinco provincias.El alerta roja alcanzan a poblaciones delEl alerta roja significa la presencia de temperaturas extremas, que "pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables".Además, el organismopor altas temperaturas para elEl nivel naranja implica efectos de moderados a altos en la salud, que pueden ser peligrosos, especialmente para los grupos de riesgo.A su vez, el organismo nacional presentóEl nivel amarillo provoca efectos leves a moderados en la salud, que pueden resultar peligrosos, para grupos de riesgo, como niños y niñas, y personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.Frente a estas temperaturas, el Ministerio de Salud recomienda aumentar consumo de agua sin esperar a tener sed, para mantener una hidratación adecuada, no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas), prestar atención a bebés, niños y niñas y a personas mayores, evitar las "bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas".También"evitar comidas muy abundantes, ingerir verduras y frutas, reducir la actividad física, usar ropas ligeras, holgadas y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros, permanecer en espacios ventilados, o acondicionados" y recordar que "no existen tratamientos farmacológicos contra los golpes de calor y sólo los métodos clásicos pueden prevenirlo y contrarrestarlo".Además,y recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos pueden prevenirlo y contrarrestarlo.En tanto, el SMNEl nivel amarillo de alertas por tormentas implica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.Las áreas que comprende el alerta se pueden ver afectadas por tormentas, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas por ráfagas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.