La Libertad Avanza busca un acuerdo con los dialoguistas para aprobar la ley "Bases"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, procurará alcanzar este lunes un acuerdo con los bloques del Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. (Foto Archivo)

También se plantean diferencias entre el oficialismo y los bloques sobre el sistema de financiamiento de partidos políticos, ya que la nueva norma busca habilitar el aporte privado, que es rechazado por la UCR

Proyecto para la Administración Pública

El oficialismo buscará alcanzar este lunes un acuerdo con los bloques dialoguistas para sancionar esta semana el proyecto de ley de "Bases", que contempla una delegación de facultades al Poder Ejecutivo, una amplia reforma del Estado y la privatización deLa sesión especial no fue aun solicitada por) porque aguarda las conversaciones que se efectuarán con los bloques que firmaron con disidencia el dictamen de mayoría, pero de todos modos mantiene su decisión de hacer el martes la reunión del plenario del cuerpo.Por ese motivo, el presidente de la Cámara de Diputados,, procurará alcanzar este lunes un acuerdo con los bloques del Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, luego del anuncio del ministro de Economía,de retirar del proyecto el paquete fiscal.De esta manera no se tratarán los capítulos del dictamen de mayoría que establecían una aumento de las retenciones agropecuarias, un nuevo mecanismo de actualización de las jubilaciones desde abril, el blanqueo de capitales, los cambios eny la moratoria., Hacemos e Innovación habían rechazado de plano el aumento de las retenciones agropecuarias y el nuevo mecanismo de ajuste de los haberes previsionales.Los mandatarios de JxC mantuvieron el sábado reuniones por Zoom y tendrán nuevos encuentros mañana para conciliar una postura con los bloques dialoguistas.Tras esa decisión del Gobierno se abrirá mañana una nueva etapa de diálogo para lograr la sanción de esta iniciativa, cuyo debate estará centrado en la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en nueve materias, y las privatizaciones.Por tratarse de, y por la cantidad de temáticas que incluye la ley, el oficialismo debe aceitar la estrategia para conseguir, primero, los 129 votos que necesita para habilitar el quórum, y luego para lograr los respaldos para sancionar artículos clave de la ley.En ese contexto, uno de los puntos centrales del dictamen de mayoría firmado por LLA, Pro, UCR, un sector de Hacemos e Innovación, y un diputado del bloque Independencia (ex UxP), establece que se declara la emergencia pública hasta diciembre del 2024 en nueve materias: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética, administrativa, previsional y de salud.Otro de los planteos que podría ayudar a destrabar la situación y que contribuiría a alcanzar mayores acuerdos sería la posibilidad de acotar las delegaciones de facultades para que no abarque la emergencia en salud y previsional, y declarar sí la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, seguridad, tarifaria, energética y administrativaMenem expresó el sábado que es "optimista" sobre que el proyecto pueda aprobarse, aunque recordó que el bloque de LLA sigue siendo "minoría en la cámara de Diputados" por lo que "dependerá de la voluntad" de todos los legisladores.agregó.En esa misma línea, el presidente del bloque de diputados de la LLA,, consideró que el retiro del paquete fiscal del proyecto de la ley de Bases y"facilita y acorta la sesión del martes próximo, que iba a ser demasiado larga".Por su parte, el presidente del Pro,, dijo que esa fuerza política "está por los cambios en Argentina y está para sesionar el martes".En el radicalismo la situación es mas complicada porque hay, al menos, una decena de legisladores -que responden a- de los 34 que componen esa fuerza política que se oponen al proyecto, por lo cual será clave la reunión de bloque que mantendrán mañana.También habrá que esperar cuál será la postura que tendrán, que actúan como si fuera un interbloque y tienen 32 miembros, de los cuales seis de la Coalición Cívica tienen dictamen propio y lo mismo sucede conAl respecto, Llaryora abogó el último sábado por construir "una etapa de diálogo" en la cual "todos nos podamos sentar a la mesa", pidió "dejar de tomar medidas a las apuradas" y recalcó que se reunirá con los legisladores de su espacio el lunes para que la sanción del proyecto 'Bases' tenga un contenido que favorezca a Argentina.En cambio, desde, ratificó el rechazo al proyecto y dijo que el retiro del capitulo fiscal "es una derrota parlamentaria, pero también una trampa" ya que "el corazón" de la iniciativa "no cambió y tiene que ver con la delegación de las facultades extraordinarias" paraAdemás de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, el dictamen de mayoría contempla la privatización de unas 40 empresas, la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y la reforma del Estado, donde se contemplan cambios en la estructura en la administración pública y un sistema de prescindibilidad de empleados públicos.Sobre las privatizaciones, el despacho fija que en el caso de las empresas públicasse estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.Ahí el radicalismo quiere que haya un compromiso para que el Gobierno envíe un proyecto por cada empresa que quiera privatizar, yEn cuanto al FGS, el oficialismo propone que sus activos se transfieran al Tesoro Nacional y fija que para poder vender esas acciones haya un dictamen previo favorable emitido por la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones.Otro punto esencial es que autoriza al Gobierno a realizar una reorganización de la administración pública nacional y se habilita a eliminar reparticiones cuya finalidad replica la de otros organismos o incluso de la Justicia.Además se dispone el pase a disponibilidad de los empleados estatales cuyos cargos sean eliminados por la reestructuración del Estado yOtro punto contempla que los empleados públicos que realicen protestasEl dictamen mantiene su propuesta para regular la protesta, al establecer que se prohíbe el corte del tránsito y de rutas, y se establece que, en lugar de las tres personas que establecía la iniciativa original.También se mantiene la propuesta de permitir la legitima defensa cuando una persona fuera atacada en un caso de agresión ilegítima.