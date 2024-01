Finlandia elige presidente en medio de las tensiones con Rusia

Jussi Halla-aho, candidato de la ultraderecha. Foto: AFP

Foto: AFP

Alexander Stubb, uno de los favoritos. Foto: AFP

Los fineses votaban para elegir un nuevo presidente, un cargo cuya importancia ha crecido ante las tensiones con su vecina Rusia desde la invasión rusa de Ucrania.Dos conocidos políticos aparecen como favoritos entre los nueve aspirantes: e, postulado como independiente.Por detrás, aparece el candidato de ultraderecha, quien también tiene opciones de pasar a la segunda vuelta.Las urnas cerrarán a las 20 de este domingo (las 15 en Argentina), informó la agencia de noticias AFP.Para Hannu Kuusitie, un elector que acudió a votar al centro de Helsinki, la capital finesa, Finlandia necesita un presidente con "competencias en materia de liderazgo, humanidad. Por supuesto, también tendrá que ser duro cuando sea necesario"., cuya gestión concluirá en marzo y no puede presentarse a reelección.Como en la mayoría de los países europeos con forma de Gobierno parlamentaria, el presidente de Finlandia es el jefe de Estado, no el jefe de Gobierno, que está encabezado por un primer ministro.Pero, a diferencia de los otros países, donde el presidente tiene un rol mayormente protocolar, en Finlandia ayuda a dirigir la política exterior y de seguridad y es comandante supremo de las Fuerzas Armadas.Finlandia se encuentra en una situación inesperada, ya que desde el fin de la Guerra Fría mantuvo buenas relaciones con Rusia que se deterioraron tras la invasión a Ucrania en febrero de 2022, y llevaron a que el Gobierno finés cerrase su frontera oriental.Además, Finlandia abandonó su tradicional no alineamiento militar y se adhirió a la OTAN en abril de 2023.Rusia, que comparte con Finlandia una frontera de 1.340 km, advirtió que tomaría "contramedidas".En agosto, Finlandia registró un aflujo de migrantes sin visado por su frontera oriental, enviados por Moscú, según el Gobierno, para desestabilizar al país.La semana pasada, durante un debate televisado, Stubb destacó que se debía priorizar "la seguridad de Finlandia", mientras que su principal rival, Haavisto, enfatizó que el país debía "enviar a Rusia un mensaje muy claro de que esto no puede continuar".Todos los candidatos defienden la independencia de Finlandia y su nuevo rol como miembro de la OTAN.Si ningún candidato obtiene el 50% de los votos este domingo, se celebrará una segunda vuelta el 11 de febrero.