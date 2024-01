Zago afirmó que el retiro del paquete fiscal "facilitará el debate de la ley Bases"

El legislador insistió en que "continuará el ajuste porque hay que pagar la fiesta del gobierno anterior" / Foto: Tw.

El presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados, Oscar Zago, consideró este sábado que el retiro del paquete fiscal del proyecto de la ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", anunciado este viernes por el ministro de Economía, Luis Caputo, facilitará el tratamiento de esa iniciativa en la Cámara Baja., sostuvo Zago este sábado en declaraciones a la radio AM750.Zago consideró que los puntos retirados eran "bastante discutidos" y deslizó que la decisión oficial "ayudará" a quienes "de qué se trataban las propuestas" elevadas por el presidente Javier Milei al Congreso.También deseó que, "cuando (los legisladores) encuentren que no hay gato encerrado ni nada oscuro acompañen el proyecto" y remarcó que el deseo del oficialismo pasa por "sacar el país adelante".Sabemos que los jubilados y los trabajadores la pasan mal" pero el pedido es "sentémonos y trabajemos", instó Zago tras afirmar que "sabemos que es duro, que hay cuestiones que van a ser muy duras pero más duras van a ser si la Argentina sigue sin avanzar".Al mismo tiempo, el legislador insistió en que "continuará el ajuste porque hay que pagar la fiesta del gobierno anterior" y añadió que "sabíamos que a la larga eso el conjunto de los argentinos lo iba a seguir pagando"."Creemos que nos vamos a poder sentar a discutir la ley el día martes para poder consensuarla y sacarla por mayoría", afirmó Zago más tarde en declaraciones a TV Pública.Además, el diputado sostuvo que los legisladores que continúan planteando críticas al proyecto en realidad "no quieren debatir", buscan que el Congreso "se cierre" y advirtió que si continúan "sacándole cosas al proyecto, no hay ley que valga"., subrayó.En ese sentido, recordó que "la oposición primero criticaba los 140 puntos que el Gobierno cedió para aliviar la ley y que pueda avanzar" y que ahora "con el tema fiscal, son las delegaciones"."Quieren estar dormidos como hicieron los cuatro años. Me pregunto, ¿el Congreso lo queríamos cerrar nosotros o lo quiere cerrar la oposición?", añadió.Asimismo, aseguró que el presidente, Jy consideró que los sectores gremiales que sostienen que el retiro de capítulo fiscal fue motivado por el paro y movilización del pasado 24 de enero "están equivocados absolutamente"."No es el camino, el camino es el dialogo y el consenso. Ellos tienen representantes gremiales en el Congreso de la Nación. Pasemos a debatir la ley y pongámonos de acuerdo a través del dialogo y el consenso. Es histórico creo que en Argentina, Latinoamérica y el mundo que un gobierno que asume tenga a los 15 días un paro programado", afirmó.