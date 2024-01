La oposición de Venezuela exige que se revierta la inhabilitación de su candidata Machado

Machado había sido sancionada por un año en 2015, en principio por asistir como "embajadora alterna" de Panamá a una reunión de la OEA, donde denunció supuestas violaciones de DDHH durante las protestas que ese año pedían la salida de Maduro y dejaron 40

La alianza de oposición venezolana Plataforma Unitaria exigió este sábado al máximo tribunal del país que revierta la inhabilitación de su candidata presidencial, María Corina Machado, e informó que denunciará la violación del acuerdo firmado el año pasado con el Gobierno de Nicolás Maduro para encarrilar el proceso electoral."Exigimos también que esa decisión sea revertida por haberse violado el procedimiento y el procedimiento significa un juicio, no un juicio sumario, no un paredón", dijo elen el diálogo con el Gobierno,, en conferencia de prensa.El negociador, abogado de profesión, denunció que el proceso seguido a Machado no cumplió con los procesos establecidos en las leyes, porque a la candidata no le fue notificada su inhabilitación ni pudo acceder a su expediente, informó la agencia de noticias AFP., sostuvo Blyde, al denunciar también que el proceso fue "discrecional".Según dijo, el Acuerdo de Barbadosen una negociación mediada por Noruega, tambiény la Plataforma Unitaria lo hizo y eligió a Machado."Es la candidata y sus derechos deben ser respetados", enfatizó Blyde.En las elecciones primarias autogestionadas que hizo la Plataforma Unitaria - que agrupa a casi toda la oposición- en octubre último, Machado logró más del 90% de los votos y ganó entonces la postulación a la presidencia para los comicios de este año.El Tribunal Supremo de Justiciaen medio del proceso de negociación mediado por Noruega.La máxima corte tomó decisiones favorables a cinco opositores con menos popularidad y ratificó, en cambio, los 15 años de inhabilitación de Machado, argumentado que estaba "incursa" en hechos de corrupción vinculados a Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino entre 2019 y 2023 tras desconocer las elecciones en las que se impuso Maduro., en principio por asistir como "embajadora alterna" de Panamá a una reunión de la OEA, dondePero en junio de 2023, la sanción fue extendida a 15 años bajo el argumento de que la Contraloría seguía investigándola.De hecho, la exasambleista siguió con su campaña aunque seguía inhabilitada, en parte porque el acuerdo Gobierno-oposición de octubre hablaba de respetar la elección de cada fuerza sobre candidatos 2024.Esta semana,dijo que el entendimiento estaba “herido de muerte” por los supuestos planes de conspiraciones y magnicidio que, según el Gobierno, fueron detectados por las fuerzas de seguridad y por los cuales hay una treintena de detenidos.Por su parte, Blyde denunció también la violación del acuerdo debido a quecon la vandalización de sedes de organizaciones políticas y tres detenciones del equipo de Machado."Estamos en este momento preparando la denuncia escrita que va a ser consignada a los noruegos y a los países que acompañan el proceso, donde denunciamos la violación del acuerdo", añadió Blyde que, no obstante, aclaró que la oposición "no se ha parado de la mesa".El diálogo entre el gobierno y la oposición comenzó en agosto de 2021 y fue paralizado en dos oportunidades.En octubre pasado acordaron celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de este año con observación internacional.Washington había anunciado el año pasado una flexibilización de las medidas contra Caracas en los sectores del petróleo y el gas, pero "ahora revisa" su política de sanciones "ante este hecho" y otros que apuntan a "candidatos de la oposición democrática y la sociedad civil", declaró el vocero del Departamento de Estado Matthew Miller.