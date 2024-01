Stolbizer afirma que "el Gobierno persiste con la idea del no diálogo"

Stolbizer achacó al Gobierno "falta" de diálogo.

Desde el Gobierno "persisten con esa idea del no diálogo"

La diputada dijo que el Ejecutivo se aleja del otorgamiento de las facultades extraordinarias.

La diputada nacional de, consideró este sábado "equivocada" la estrategia del Gobierno de retirar el, opinó que el Poder Ejecutivo cada vez muestra "menor racionalidad para que el Congreso le otorgue" y aseguró que "hasta el momento no hay ninguna convocatoria a la sesión del martes""Me pareció una vez más un error del Gobierno cortar así abruptamente (la), más allá de las diferencias que tengo con los contenidos. Desde el comienzo ha habido un error estratégico de cómo encarar algo que eran las necesidades primarias de un nuevo gobierno para enfrentar la crisis económica, fiscal y financiera", dijoen declaraciones aLa diputada destacó además, que le resulta "extraña" la salida de todo un paquete fiscal completo que comprende herramientas "razonablemente necesarias" para el Gobierno, como "blanqueo y moratoria", y que "nosotros podíamos acompañar"."(Los diputados) hicimos un trabajo tema por tema y artículo por artículo y ahora nos damos cuenta que todo eso fue inútil", agregó y afirmó que el ministro de Economía,, "nunca fue al Congreso"."Es una estrategia equivocada trabajar de esta manera, sumado a que sigue exhibiendo la debilidad del Gobierno, que tiene que ver con sus propios errores y cómo encara los problemas, apuntóAñadió que el proyecto inicial de laimplicaba "una pérdida muy grande para los jubilados"."Nosotros nos plantamos en ese punto, como en el tema del, para preservar a los jubilados y a las cajas previsionales de las provincias", especificó.Por otro lado, la diputada dijo que desdecomparten "el déficit cero y la urgencia de un plan de estabilización para bajar la inflación", pero ironizó, "el gobierno debe dejar de entretenerse en la reventa de entradas o en la toga de los jueces".mencionó que las facultades al Ejecutivo están en función de esa emergencia, "por eso planteamos acotarla a los temas económicos, fiscales y administrativos para darle herramientas de reforma del Estado"."Estamos dispuestos a discutir otras herramientas, pero pienso que el Ejecutivo va a terminar sacando todas estas cosas por decreto", insistió la diputada y consideró que "termina siendo muy malo porque sigue demostrando la vulnerabilidad de nuestro sistema económico y político frente al mundo y a los inversores".La diputada, además, dijo que hasta el momento "no hay ninguna convocatoria a la sesión del martes" para tratar el proyecto y que no sabe "cómo se trabajará el nuevo proyecto con los cambios"."Hoy el dictamen de mayoría, que es el dictamen del oficialismo, es el dictamen de la. Ya no le pertenece al Ejecutivo", remarcó y advirtió que el tema de la técnica legislativa "no es un tema menor.""Creo que si todos los que firmaron ese dictamen decidieran rechazarlo, el riesgo es que quedaría como segundo dictamen el que tiene más firmas que es el de".Y agregó: "hay otra posibilidad, aunque es más complejo porque implica ir a sesión y rechazarlo allí, pero es hacerlo con un nivel de desorden muy grande. Es un salto al vacío", concluyó.