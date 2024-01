El Gobierno reiteró que Argentina "no hace silencio frente al terror de Hamas"

El presidente Javier Milei en la sede del Museo del Holocausto / Foto: Captura TV

El Gobierno manifestó este sábado que Argentina "no hace silencio frente al terror de Hamas" y volvió a exigir la "liberación inmediata" de ""."En el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, Argentina, incluidos nuestros 11 compatriotas", expresó en un comunicado la Oficina del Presidente en su cuenta de la red social X.En ese sentido se había pronunciado el viernes el presidente Javier Milei al participar del acto por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto en la sede del Museo del Holocausto, ubicado Montevideo 919 de esta capital, donde se conmemoró la liberación en 1945 del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau por las tropas soviéticas."Argentina no silencia frente al terror de Hamas y exige la liberación inmediata de todos los civiles secuestrados, incluidos nuestros once compatriotas", subrayó Milei en el discurso que brindó en esa oportunidad.En su alocución, el Presidente remarcó la posición argentina de "" a la vez que se comprometió "en el marco de los 30 años del atentado a la AMIA" a continuar trabajando para "y a al tragedia del atentado de la embajada de Israel".Además, sostuvo que "el holocausto y los nazis no es algo del pasado" al lamentar los hechos "de violencia ocurridos en Israel el pasado 7 de octubre", cuando se produjo el ataque de la organización islamista Hamas que asesinó a 1.200 personas y secuestró a 240, entre ellas una veintena con nacionalidad argentina."Desde el Holocausto que no ocurría el asesinato coordinado de tantos judíos en masa en un mismo día. En un contexto global de resurgimiento del antisemitismo tenemos que ser firmes en nuestra posición de intransigencia contra el terrorismo y no mirar par otro lado", subrayó el jefe de Estado en su discurso.Mileiy destacó que el pueblo judío expresa "" que definió como "la cualidad de enfrentar la adversidad, resistir la opresión y volver a florecer".