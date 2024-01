El peronismo se reorganiza en la oposición con Massa y Kicillof como pivotes

Foto: Raúl Ferrari.

La discusión hacia adentro

Después de su participación en el paro y movilización de la CGT , el peronismo se reorganiza en la oposición y, mientras continúa la discusión por el recambio de autoridades partidarias, emergen las figuras del gobernador bonaerense,, y del excandidato presidencial y exministro de Economía,, como potenciales protagonistas de este ciclo político.La medida de fuerza de las centrales obreras de la semana pasada, a 45 días de iniciado el Gobierno del presidente Javier Milei, y de la que participaron la CGT, las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y los movimientos sociales , además de numerosos sectores de la sociedad civil, dejó alUna de estas referencias es la de Kicillof, quien reúne el mayor consenso interno como uno de los protagonistas de esta etapa:, a contramano de los postulados libertarios.Kicillof, que tiene su base política en La Plata, pareciera además haber sido: desde el propio Presidente a distintos funcionarios fueron en los últimos días recrudeciendo las críticas hacia su figura, con el corolario de los cuestionamientos por la participación del mandatario en la protesta cegetista.A su vez, y aunque lo niegue, Kicillof hace gestos para la renovación peronista: en su incursión en la movilización obrera apareció acompañado de intendentes como, de Avellaneda, uno de los que promueve las reuniones multisectoriales en el territorio yLa ubicación de cada sector en la protesta habló por sí sola:Ferraresi y otros dirigentes del peronismo bonaerense como, intendente de Esteban Echeverría, y, exalcalde de Hurlingham,, en palabras de los propios protagonistas.El otro pivote de este reacomodamiento es Massa , que si bien aclara que no apunta al "liderazgo político",: el día del paro de la CGT se mostró en el Congreso con el diputado tucumano Pablo Yedlin, mientras el Frente Renovador marcaba la presencia del espacio en las calles.Si bien fue una reunión "informal" y "casi social", según indicaron a Télam fuentes al tanto del encuentro, la imagen proyectada en redes sociales no dejó lugar a dudas:"Los tucumanos pueden estar tranquilos de que, como siempre, los defenderé y trabajaré por un Tucumán y una Patria más equitativa, justa y solidaria", expresó Yedlin, quien fuera senador y ministro de Salud del Gobierno de, paraTraducción: en momentos de fragmentación, presión y zozobra en el peronismo,Mientras tanto, en otra discusión intramuros,Actualmente en Madrid, Fernández tiene mandato político hasta abril de 2025, pero el partido no tiene actividad y ni siquiera convocó de manera orgánica a participar de la movilización de la CGT, como sí lo hicieron las filiales provinciales.Ahora, dirigentes como, la esposa de Julio De Vido, reclaman el "inmediato" apartamiento del expresidente de la estructura orgánica y la convocatoria a una "elección interna abierta" para "reconstruir" al peronismo en la oposición., señaló Mariotto en diálogo con Télam, al recordar la nómina que su sector quiso presentar, sin suerte, en el cierre de listas del año pasado.El exvicegobernador bonaerense reprochó que, después del "atropello" que sufriera su espacio,, y anticipó que el lunes, a las 11.30, se hará entrega formal del pedido de renuncia del expresidente Alberto Fernández a la titularidad del espacio político que aún ostenta en el orden nacional.