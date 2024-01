Único en Iberoamérica, un museo de Adrogué homenajea a Los Tres Chiflados

"Los Tres Chiflados significan muchas cosas para mí. Constituyen un loco sinsentido, el incumplimiento de las leyes físicas, el delirio de ver a tres adultos comportarse como si fueran dibujos animados vivientes" Diego Puglisi, creador del Chifladoseo

Recorridos culturales en Almirante Brown

Moe, Larry y Curly, los protagonistas de la serie televisiva "Los Tres Chiflados", que con sus caídas graciosas, los tortazos y piquetes de ojos divirtieron a varias generaciones de argentinos a la vez que encarnaban a la clase obrera en lucha por sobrevivir en un mundo aristócrata ostentoso, tienen un museo que los homenajea en Adrogué y es el primero en toda Iberoamérica.Se trata del "Chifladoseo" , ubicado en, de Adrogué, que contiene más de 2.400 piezas originales de ese trío que, en apenas 18 minutos que duraba cada corto en blanco y negro, lograban sacarle al espectador carcajadas con su humor físico y sus gags llenos de onomatopeyas que buscaban desdramatizar la violencia de los golpes que se daban mutuamente."Los Tres Chiflados" lo integraban los actores cómicos estadounidenses, mientras quea lo largo de 50 años: Shemp Howard, Curly Howard, Joe Besser y Joe DeRita.Eran tres hombres con distintos cortes de cabello y distintas personalidades.del grupo;; mientras, lo que provocaba los "golpes correctivos" de Moe, ya sean coscorrones en la cabeza o piquetes de ojos."Los Tres Chiflados significan muchas cosas para mí. Constituyen un loco sinsentido, el incumplimiento de las leyes físicas, el delirio de ver a tres adultos comportarse como si fueran dibujos animados vivientes, ayudados en gran medida por los efectos de sonido", explica a Télam el caricaturista y dibujante, de 50 años, oriundo de la localidad de Turdera y creador del Chifladoseo.Detalla el disfrute del "impacto de un pastel en la cara de un importuno, la carcajada de ver a Moe queriendo golpear la cabeza de Curly, tomar impulso y golpear la de Larry, la satisfacción de sentirse más listo que un trío de inoperantes y tontos plomeros que no pueden evitar enredarse en una maraña de tubos".Su referencia a los efectos de sonido de la serie no es un dato menor:, fue un ingenioso recurso que minimizaba la violencia de la situación y provocaba las risas."Pero por sobre todas las cosas, Los Tres Chiflados remiten a mi infancia, al volver de la escuela para encender un aparatoso televisor en blanco y negro con estabilizador, arreglar el horizontal y el vertical, y sintonizar el viejo canal 13 para ver a tres comediantes de excepción que supieron llevar magistralmente a los niveles más altos la comedia física y el humor farsesco", dice reviviendo ese disfrute.Primero lo hicieron por Canal 13 y en décadas posteriores también se pudieron ver los 190 cortos filmados por el trío por Canal 11 y América., aclara y precisa que "ya desde el vamos, verlos ya produce un impacto visual. Son tres tipos con cortes de pelos diferentes que te hacen reír con solo verlos. Y bueno, su comedia fue amor a primera vista".Cuenta Puglisi que"A raíz de la creación delen 2004, que es el primer museo que se creó sobre Los Tres Chiflados en la ciudad estadounidense de, fue que cerró el círculo para concretar el museo en Argentina", explicó Puglisi, creador del primer museo en Iberoamérica sobre el trío de chiflados.Cuenta que su colección la inició con un objeto:Hoy el Chifladoseo tiene, de los cuales 1.500 están en exhibición estable para que los vecinos y vecinas puedan disfrutarlos. Entre ellos, se encuentran una pila de carpetas con las rutinas cómicas de Los Tres Chiflados, muñecos y figuras, cartas escritas por los actores y hasta guiones originales.El Chifladoseo fuey recuerda que su concreción "llevó varios años y no sólo estuvo implicada mi tarea, ya que también conté con la ayuda de profesionales como carpinteros, restauradores, marqueros y museólogos. Fue una tarea en conjunto"."Quería mostrar de la mejor forma posible la colección y recrear el universo de Los Tres Chiflados, en el que la mayoría de su legado audiovisual es en blanco y negro. Por eso el mobiliario y muchos detalles del museo son con esos colores y también muchos grises", detalló.Quien recorre el Chifladoseo se encontrará cony vitrinas con, todo iluminado con una hilera de luces blancas que remedan los spots cinematógraficos.Las paredes están cubiertas casi en su totalidad porde cada corto filmado, en español, inglés y francés.Los Tres Chiflados discutían y peleaban entre sí, pero al final prevalecía la amistad y la unión para enfrentar las disparatadas vicisitudes que encontraban a su paso en cada episodio, donde, mientras la aristocracia vivía de fiesta en fiesta en lujosas mansiones donde el trío irrumpía para ridiculizarlos con sus actos.Pero el objeto que más emocionará al visitante amante de Los Tres Chiflados será ver a uno de ellos en tamaño real.Se trata de la, quien con su 1,63 metro real y su traje negro parece estar listo para realizar el divertido baile con sus pies con el que pretendía "asustar" a su contrincante previo a la pelea con puños."Si estuviera forzado a elegir a uno de Los Tres Chiflados elegiría a Curly y si se hiciera una encuesta sin dudas es el más popular entre los fans; pero en el museo valoro a los 6 Chiflados, porque. Todos fueron valiosos e importantes para el éxito de los Tres Chiflados", remarca el creador del único museo de Los Tres Chiflados en Iberoamérica.El Chifladoseo forma parte del circuito de edificios históricos y museos que ofrece el municipio de Almirante Brown para estas vacaciones, junto con laque conserva la obra del célebre escritor Jorge Luis Borges; el edificio histórico, que alberga la memoria histórica del distrito; el castillo, con túneles secretos en pleno centro de Adrogué; lay el, entre otros."Mucha gente lamentablemente no tiene la posibilidad de viajar (a Filadelfia, donde está el museo Stoogeum sobre el trío) y al abrir la colección al público, que era mi idea inicial, muchos pueden acercarse y conocer sobre la historia de Los Tres Chiflados, su legado y su vida familiar también. Y de esta forma poder interiorizarse sobre el fenómeno mundial que fueron estos cómicos", remarcó Puglisi.El Chiflodeo no tiene días y horarios regulares de apertura. Las personas interesadas puedeno vía email a info@chifladoseo.com para coordinar la visita en función de eso.También ocasionalmente se organizanque se anuncian en las redes sociales del museo."La repercusión por parte de las personas que se acercan es muy linda. Los visitantes se van muy contentos, asombrados. Muchas personas no se esperan lo que van a ver y eso es muy gratificante", concluyó Puglisi.