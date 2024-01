El partido de ultraderecha español Vox reeligió a Abascal como presidente

El actual líder de Vox fue el único que anunció formalmente su candidatura y consiguió recabar los avales necesarios. Foto: @vox_es

Abascal fue el único que se postuló para la reelección. Foto AFP.

Laproclamó este sábado como, quien inicia así su cuarto mandato consecutivo, en un trámite sin necesidad de votación debido a la ausencia de competidores.El líder de la fuerza de ultraderecha fue elegido presidente del partido por primera vez en septiembre de 2014, tras derrotar en una votación abierta a la militancia al empresario Ludovico López Cadé.Fue reelegido dos años después, en marzo de 2016, y ya con un aplastante apoyo de los afiliados, un 98% de los votos. Y de nuevo en marzo de 2020, cuando, como ahora, no fue necesario votar al no haber adversario. Así, permanecerá en el cargo hasta 2028.El congreso internopara, según explicó, encarar este 2024 electoral -habrá comicios en Galicia, País Vasco y al Parlamento Europeo- con la remodelación orgánica ya realizada.El movimiento de Abascal fue interpretado por algunos sectores críticos como una forma de blindarse como presidente del partido, ya que el margen de 20 días desde que se anunció la elección hacía prácticamente imposible a cualquier afiliado reunir los más de 3.600 avales necesarios para competir.El único nombre que sonó como posible rival de Abascal fue el del vocero del Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, quien finalmente no se anotó.Así, el actual líder de Vox fue el único que anunció formalmente su candidatura y consiguió recabar los avales necesarios.Además de ratificar a Abascal, la Asamblea General Extraordinaria ratificó la propuesta para remodelar el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), la dirección de Vox, informó la agencia de noticias Europa Press.El actual secretario general, Ignacio Garriga, se queda como único vicepresidente, mientras que relega como vocales a los otros tres que había; Ortega Smith, el eurodiputado Jorge Buxadé y la diputada Reyes Romero. Los vocales pasan de cinco a 17.A Ortega Smith, Buxadé y Romero se unen caras nuevas, figuras al alza a nivel nacional y otras ligadas al poder territorial que Vox ostenta desde las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y que obliga a actualizar el organigrama en consonancia con el poder que la formación acumula en las regiones.Son la vocera en el Congreso y el secretario general del grupo parlamentario, Pepa Rodríguez de Millán y José María Figaredo, además de los vicepresidentes de Castilla y León; Juan García-Gallardo; Murcia, José Ángel Antelo; la Comunidad Valenciana, Vicente Barrero; y Aragón, Alejandro Nolasco.