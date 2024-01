La Jefatura de Gabinete confirmó la intervención del Enacom

"Luego de la intervención, el Enacom continuará con la misma misión para la que fue creado: promover comunicaciones de calidad entre todos los usuarios del país, generando un mayor balance y competencia entre los distintos actores del mercado"

Una de las tares del Enacom es brindar conectividad a sectores vulnerables o en poblaciones geográficamente aisladas / Foto: Prensa.

Las funciones del Enacom

La Jefatura de Gabinete confirmó que el Ente Nacional de Comunicaciones (, decisión que se plasmará formalmente este lunes con la publicación del decreto correspondiente en el Boletín Oficial."La intervención del Enacom es una", indicó la Secretaría de Innovación de la Jefatura de Gabinete, al difundir la decisión y los nombres de quienes conducirán la intervención.El; y los interventores adjuntos son la abogada con 30 años de carrera en organismos estatales,; y el ex director del Enacom en la gestión del presidente Mauricio Macri,En un comunicado que acompaña el anuncio de la decisión, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, conducida por Alejandro Cosentino, señaló que la intervenciónDesde la Secretaría indicaron que se revisará toda la regulación vigente, y los diferentes procesos judiciales en los que está involucrados el organismo.También adelantaron que "luego de la intervención, el Enacom".Al respecto, el dirigente de la Cámara de Pequeños Productores de Internet (Cappi),, señaló que "al no haber autoridades por las minorías, va a permitir rever la situación de lo que ha hecho el gobierno anterior", y remarcó el apoyo de la entidad "a las medidas del Gobierno porque son pro mercado".Desde la oposición, el exvicepresidente del Enacom,, cuestionó la decisión de la intervención al considerar que "no era necesaria", y porque "evita la participación del Parlamento en el directorio"."Desde Catip nunca celebramos las intervenciones. Era una oportunidad para poner en el Directorio del Enacom gente idónea que pueda delinear el rumbo de las Comunicaciones en Argentina a mediano y largo plazo", aseveró por su parte el titular de la Cámara de Comunicaciones Convergentes,Aclaró que "de ninguna manera estamos criticando negativamente a los interventores designados. Pero si a perder la oportunidad de establecer un Ente que diagnostique el Estado actual del Sector y establecer una estrategia a favor de todo el Pueblo Argentino".Días atras la Unión Argentina de Proveedores de Internet (UAPI) apoyó públicamente las políticas del Gobierno y pidió que se produzca una "profunda verificación de criterios de asignación y destino de los Aportes No reembolsables otorgados -por el Enacom- en el período 2019-2023, dadas las múltiples denuncias de manejos poco claros y de tergiversación evidente en el uso discrecional del Fondo de Servicio Universal".; mientras que entre las pymes la reacción varía entre las que anhelan que no se recorten los programas que asisten a las más chicas del mercado, y las que esperan tener una mayor participación en la mesa de discusión de las políticas para el sector.Entre las funciones del Enacom figura la gestión del, que se integra con un porcentaje que aportan todas las empresas del sector y que, entre otros casos, permitió la distribución de tarjetas de datos a los grupos sociales más vulnerables en la pandemia.También financió la, así como sostuvo ely financió la