El retiro del paquete fiscal "es una derrota, pero también una trampa" del oficialismo

Sacan capítulo fiscal de la ley ómnibus.



DERROTA del gobierno y triunfo de los que hicimos oposición frontal.



TRAMPA. Milei sólo quiere superpoderes (facultades delegadas). Es el corazón de la ley.



MÁS AJUSTE, especialmente sobre provincias.



A Milei se le notan los hilos. — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) January 26, 2024

El presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara de Diputados,, consideró hoy como "una derrota parlamentaria, pero también una trampa" el retiro del paquete fiscal del proyecto de ley de "Bases y Puntos y Partidas para la Libertad de los Argentinos" que anunció en las últimas horas el ministro de Economía, Luis Caputo, al señalar que"Acá hay una derrota parlamentaria del oficialismo, pero también una trampa porque el corazón de la ley no ha cambiado y tiene que ver con la delegación de facultades extraordinarias al Presidente. Es algo inédito desde el retorno de la democracia. Además, todo a lo que supuestamente renuncia (el mandatario), lo puede hacer luego con esas mismas facultades delegadas", aseguró Martínez en declaraciones a C5N.El legislador indicó en ese sentido, que "para entender esto hay que darse cuenta de que"."Siguen los componentes de elementos penales planteados en la criminalización de las protestas, al igual que los cambios que se proponen para temas culturales y educativos. Que nadie piense que, ahora, la ley es tolerable. Sigue siendo invotable", remarcó el legislador nacional por Santa Fe.En este punto, Martínez recordó que"Como no pudieron hacer retenciones ni meter manotazo a los jubilados, van a acelerar los tarifazos y la quita a los subsidios del transporte que pagaremos todos los argentinos", observó el legislador.Martínez también analizó que, por otra parte, "pese a que dijeron que el paro de la CGT no significó nada, a los dos días salió eyectado el ministro (de Infraestructura, Guillermo) Ferraro, y retiran el paquete fiscal, así que me parece que la articulación de lo parlamentario con el plan de lucha de la CGT claramente está dando resultado".