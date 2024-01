Para el agro, la eliminación de la suba de retenciones es un “paso positivo”

Carlos Achetoni (FAA)

Luis Caputo / Foto: Julián Álvarez.

Diversos representantes del campo celebraron este sábado la eliminación de la suba de retenciones en la Ley Bases, anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo , aunque pusieronCaputo anunció anoche el retiro del “capitulo fiscal” de la Ley Bases para facilitar su aprobación, incluyendo la suba de las retenciones.como diversas producciones de las economías regionales y los productos industriales, o con tasas actualmente menores como sucede con el trigo y el maíz que en la actualidad están gravadas con un 12%, o la carne vacuna con un 9%,Asimismo, incrementaba en dos puntos porcentuales la harina y aceite de soja hasta el 33% equiparándolo con el poroto, eliminando de esta forma el diferencial entre el producto industrializado y la materia prima sin procesar.“La verdad es un paso positivo y las cuatro entidades (de la Mesa de Enlace) pesábamos que no había lugar a cobrar más retenciones”, valoró, presidente de la Federación Agraria (FAA) en diálogo esta mañana con radio Continental.Afirmó que si bien el Gobierno “se mostraba bastante inflexible”, con esta acción “muestra que, además de ser duros en lo que proponen, también escuchan”.El ruralista, de todos modos, expresó su“Debemos continuar bajo UPOV 78 y no UPOV 91 que tiene el defecto que le da al ostentor (la empresa que produce la semilla) derechos incluso en lo producido. Creo que tenemos que ir hacia algo superior donde las empresas puedan trabajar y cobrar la tecnología que le aplican a la semilla y que el productor, una vez pagada la semilla, la pueda usar y disfrutar de ese beneficio tecnológico”, indicó Achetoni.En la misma línea, el coordinador de la Comisión de Agricultura de CRA,, señaló que la eliminación del apartado de retenciones es “un buen paso en la dirección correcta”.“Nuestra propuesta es que se logre un presupuesto equilibrado sin aumentar los impuestos porque ya, no sólo el sector, sino toda la economía argentina tiene muchos impuestos. Este aumento de retenciones afectaba a un montón de economías regionales que prácticamente las ponía fuera de la cancha”, comentó en la misma emisora radial.En esa línea, Ginestet valoró la decisión y sostuvo que “era más lo que iba a perjudicar que lo que iba a permitir recaudar”.Por otro lado, al igual que Achetoni, advirtió que“Creemos que hay que ir hacia un mejoramiento de la Ley de Semillas, pero no de esta manera, como lo propuso aparentemente la línea de la Secretaría de Agricultura. Esta adhesión nunca había sido discutida en las distintas partes de la cadena de semillas y, de un día para el otro, apareció”, advirtió.El representante de CRA indicó que la adhesión “cambia drásticamente las reglas de juego dándole muchísimo poder a los ostentores”, y pidió, en lugar de ello, “mejorar la Ley de Semillas protegiendo mejor la propiedad intelectual y limitando el uso propio indiscriminado”.Para Ginestet,Por último, el ministro de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba,, consideró la baja de retenciones como una “decisión sensata”.“Creemos que la macroeconomía hay que ordenarla, pero no a costa de la producción y el trabajo de los argentinos. No se puede agredir a las provincias productores. Poner el 15% de manera universal es una falta absoluta de conocimiento. En el mundo el que produce y el que exporta incluso se lo subsidia y acá se lo penaliza”, manifestó., agregó.