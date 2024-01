Línea blanca, celulares, motos y más: el detalle de las 27 categorías que conforman "Cuota Simple"

El Gobierno difundió la lista productos de línea blanca incluidos en el programa. Foto: Victoria Egurza.

Libros y textos escolares también están en el listado de productos. Foto: Eliana Obregón.

La lista completa

El plan incluye la compra de teléfonos celulares con tecnología 4G.

Un programa de alcance nacional

, el plan de fomento al consumo que, ofrecerá 27 categorías de bienes y servicios entre los que se encuentranLa iniciativa lanzada por el Gobierno también incluiráEl listado fue conocido en detalle a través de la Resolución 50/2024 de la Secretaría de Comercio.Allí se informó que "podrán ser adquiridos mediante el financiamiento previsto, los bienes de producción nacional y los servicios prestados en el territorio de la República Argentina, comprendidos en las categorías que a continuación se detallan":Comprenderá únicamente los siguientes productos: aires acondicionados, climatizadores de aire y/o ventilación, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes; calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers.prendas de vestir para hombres, mujeres y niños (incluye ropa de trabajo, deportiva, de uso diario y todo tipo de accesorios de vestir), como también joyería y relojería.calzado deportivo y no deportivo, carteras, maletas, bolsos de mano y artículos de marroquinería de cuero y otros materiales., inclusive las eléctricas, sus partes y/o piezas.todas aquellas cuyo precio final no sea superior a $1.300.000.: Comprenderá cursos de idioma, cursos relacionados con informática, deportivos y actividades culturales. No incluirá escuelas ni universidades., adquiridos en ópticas, cuyo precio final no sea superior a $97.000.(cuadernos, papelería, lápices, lapiceras, mochilas, cartucheras, etiquetas, entre otros).todos los productos.para el hogar., accesorios, kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos para automotores y motos., incluyendo los artefactos eléctricos de iluminación con tecnología LED (lightemitting diode)., cuidado personal y perfumes., comprendiendo gimnasios.Comprenderá instrumentos como equipos de terapia respiratoria, camas ortopédicas, sillas de ruedas y ortopedia. Se establecerá un tope para el rubro de $1.160.000.Comprenderá: taladros, amoladoras, lijadoras, pulidoras, sierras, soldadoras con electrodos revestido, soldadoras y morsas.como obras teatrales y conciertos de artistas nacionales, y se establecerá un tope de $62.000.ollas, cacerolas, sartenes y planchas, todos de aluminio.automotores y motocicletas.a los servicios públicos de agua y cloacas."Los bienes y servicios detallados en los incisos precedentes podrán ser ampliados, reducidos o modificados por la Autoridad de Aplicación", señaló la Resolución.Al programa podrán adherir los establecimientos que califiquen como "Supermercados", "Hipermercados" o "Tiendas de Rubros Generales", con tres y seis cuotas que ofrezcan bienes de producción nacional.El programa, en esta etapa,, aunque la resolución señala que el plazo es prorrogable.Al igual que Ahora 12,, se podrá usar todos los días y estará disponible tanto en tiendas físicas y virtuales.En los considerandos, se señala que la extensión del programa - con un nuevo nombre- es producto de su "importancia como una herramienta eficaz ante la actual crisis económica".Una de las modificaciones de Cuota Simple es que, discontinuando las de 12, 18 y 24 cuotas."En el marco de las políticas impulsadas por el Ministerio de Economía, mediante las cuales se promueve un Plan de Estabilización para terminar con el déficit fiscal y llevar adelante una desregulación de la economía que libere a las fuerzas productivas del peso del Estado, resulta oportuno y conveniente las distorsiones que pueda implicar el programa", señala la resolución sobre el motivo bajo el cual se eliminaron dichas opciones de cuotas.La tasa será del 85% de la tasa de plazos fijos que establezca el Banco Central (BCRA) para 30 días, actualizándose de forma automática al tercer día hábil posterior a que el BCRA eventualmente la modifique.De mantenerse la actual tasa nominal anual (TNA) de plazo fijo (110%), la de Cuota Simple queda en 93,5%.