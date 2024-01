Scaloni: "No me extrañaría que Messi quiera jugar el Mundial 2026"

Para Scaloni, Messi puede estar en el Mundial 2026.

Messi había declaro que Qatar era su último Mundial.

El seleccionador argentino,, consideró que el crack rosarinollegará en óptimas condiciones físicas para el, aunque dependerá del factor mental y de las ganas concretas que tenga para competir."Hay jugadores que han jugado con esa edad y en el caso de él no me extrañaría. Pero falta tanto y hoy en el fútbol el tiempo pasa rapidísimo y cuando te das cuenta... Yo creo que sí. A nivel físico no tengo dudas, sólo a nivel mental y eso depende de cómo esté él", dijoen una nota concedida al diario, de 36 años, es la máxima figura del seleccionado campeón eny dejó mas dudas que certezas sobre su participación en la próxima. En caso de aceptar el desafío,jugaría su sexto Mundial, lo cual implicaría un récord.A su vez,señaló que un retiro dedel seleccionado argentino "dolerá un montón", al igual que las despedidas de"Al final llegó un momento en que de la selección argentina, se fueron grandes jugadores ysiguió. Tenemos la obligación porque la selección argentina, más allá de Leo o de, siempre ha sido una selección potente, y tendremos el reto de seguir siéndolo sin ellos. Es hacia donde hay que apuntar, porque en algún momento ellos no van a estar: hacer un equipo igual de competitivo con otros jugadores", dijoPor otra parte, el ex defensor dehabló sobre los logros sucesivos del seleccionado argentino, entre, que dejaron la vara alta en términos competitivos."No sé si habrá algo más alto. Pero ¿y qué hago? ¿Me voy ya para casa, me siento en el sofá y se terminó esto para mí a los 45 años? ¡No! Lo bonito es que habrá un momento de dificultad, seguro, todos lo han tenido y nosotros lo tendremos. Y en esa dificultad habrá que volver a salir arriba, como hemos hecho antes", señaló elPor último,aseguró queserá el entrenador del seleccionado Sub-23 en caso que se clasifique a los"El entrenador va a ser él. Ojalá pasen y si lo consiguen deseo y quiero que el seleccionador sea Javi, porque lo merece por el trabajo que está haciendo. El técnico será Javi, eso seguro", afirmó