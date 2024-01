Caputo confirmó que se hará cargo del área de Infraestructura

Milei se sacó de encima un topo, premió al ministro que más labura y cerró un ministerio. Todo en la misma jugada.



Infraestructura pasa a Secretaría y queda bajo Toto Caputo que suma poder en el gobierno. — Macarena (@maquialifraco) January 26, 2024

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la salida del Gobierno de su par de Infraestructura, Guillermo Ferraro, y señaló que esa dependencia será absorbida por la cartera a su cargo."Yo voy a asumir el área de Infraestructura", dijo Caputo en conferencia de prensa en Casa Rosada, donde anunció el retiro del capítulo fiscal de la ley "Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos".del gabinete npero el presidente Javier Milei le dio hoy un "like" a una cuenta de la red social X (exTwitter) en la que se aludía al tema."Milei se sacó de encima un topo, premió al ministro que más labura y cerró un Ministerio. Todo en la misma jugada. Infraestructura pasa a Secretaría y queda bajo Toto Caputo que suma poder en el gobierno", publicó en un posteo la cuenta @maquialifraco a la que Milei apoyó en la red social con un "like".La canciller Diana Mondino, por su parte, había expresado que algún cambio de Gabinete obedecía a una "reducción de costos" y que Caputo tendrá "más actividad y más responsabilidad" en sus funciones.Al retirarse de un acto en el Museo del Holocausto en conmemoración a las víctimas del nazismo, Mondino negó en rueda de prensa que exista una crisis en el Gabinete y argumentó que el Gobierno necesita "coordinación" para que "la famosa frase 'no hay plata' quede bien clara en todos los casos".remarcó la jefa de la diplomacia argentina sobre la actualidad del gabinete gubernamental.Mondino también manifestó que los funcionarios tratan "de ser cuidadosos porque después puede haber malinterpretación o tergiversación" de sus dichos."Pero peor es justamente no hablar, por eso trato de hablarles", resaltó en su diálogo con el periodismo.