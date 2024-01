Condenan a Trump a pagar 83,3 millones de dólares por difamar a una periodista

Donald Trump / Foto: AFP

Trump y un revés judicial que supone una millonaria indemnización.

El expresidente estadounidensepor haberla difamado tras ser acusado de violación en 2019, anunció el juez de la causa al término de las deliberaciones del jurado.El fallo representa un nuevo revés judicial para Trump, justo en un año electoral crucial en el que buscará volver a la Casa Blanca.Esta cantidad,El magistrado Lewis Kaplan, a cargo del caso, agradeció al jurado su trabajo para llegar al veredicto., resaltó el funcionario judicial, citado por las agencias de noticias AFP y Europa Press.En mayo, un tribunal estableció que Trump debía pagar hasta 5 millones de dólares de indemnización a Carroll, quien presentó una nueva demanda contra el magnate, solicitando 10 millones de dólares por daños y perjuicios.El caso se remonta al desafío legal que interpuso la demandante en 2019 ante un tribunal estatal contra el político de ultraderecha por difamación, debido a la forma en la que había negado una primera denuncia por violación tras decir que "ella no era su tipo" y que lo hacía para vender su libro.La periodista escribió en su libro "¿Para qué necesitamos a los hombres?" que Trump la agredió sexualmente en los probadores de una tienda de Manhattan a mediados de los 90.Según su testimonio,Este juicio se da en medio de los renovados intentos de Trump por volver a la Casa Blanca a medida que se enfrenta a otros procesos legales, como su reciente imputación por ocultar una serie de sobornos pagados a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels a cambio de silenciar un supuesto escarceo sexual.Previo al fallo,El exgobernante (2017-2021) abandonó la sala cuando la Fiscalía presentó sus alegatos en este caso al que considera parte del complot del Partido Demócrata para impedir su regreso al poder si gana los comicios de noviembre próximo en los que el actual presidente, Joe Biden, intentará un nuevo mandato.Trump es el principal precandidato del Partido Republicano para postularse en las presidenciales para un nuevo período en la Casa Blanca.Trump,"Destrozó mi reputación", enfatizó en el juicio la denunciante.Ante la insistencia por subir a la tribuna para defenderse, Trump pudo hacerlo finalmente ayer, pero Kaplan limitó su intervención a tres preguntas que tenía que contestar por un sí o un no."Dice algo que considero falso", empezó a decir Trump antes de que Kaplan le cortara."Esto no es Estados Unidos", bramó el multimillonario cuando abandonaba la sala del tribunal visiblemente enfadado.El miércoles por la noche, en su plataforma Truth Social, Trump lanzó una andanada de improperios contra Carroll.Reiteró que "no la había visto en su vida", pese a que, en el primer juicio, la defensa de Carroll presentó una foto en la que ambos aparecen sonrientes, con sus respectivas parejas de la época.Trump suele describir su situación judicial como una "caza de brujas" para obstaculizar su anhelado regreso a la Casa Blanca.Penden sobre él 91 acusaciones penales en varios tribunales, la mayoría relacionadas con sus intentos de mantenerse en el poder tras las elecciones de hace cuatro años que ganó el demócrata Biden, cuya victoria sigue sin reconocer.