El "Corazón iluminado" de Alejandro Marmo abre una muestra sobre el amor en el relanzamiento del CCK

"Este corazón busca conquistar espacios desde la poesía. ¿Por qué? Por el respeto de esos espacios, por todo lo que constituyen esos espacios. Se me ocurrió una especie de representación del 2001 con tecnología. En 2001, yo ponía esculturas en las calles gracias al trabajo de las fábricas recuperadas. Hoy, la foto es otra: hay una patología de la información que nos deja sin esperanza y creo que el CCK puede ser un templo que ayude a reconstruir la esperanza. Eso es el corazón iluminado, un intento de salir de un presente que nos tiene un poco apagados y oscuros" Alejandro Marmo

Con el mismo nombre pero con un perfil renovado que busca dar lugar a la vanguardia, el Centro Cultural Kirchner recibirá en febrero a los visitantes tras el cambio de gestión y el receso estival con "Corazón iluminado", una obra construida con materiales de descarte del artista Alejandro Marmo que estará instalada en el hall de entrada y abrirá una muestra integral destinada a pensar el amor en sus diferentes versiones, colores, expresiones, géneros y estilos., una propuesta para conocer las zonas menos transitadas del edificio histórico, antiguo Palacio de Correos y Telégrafos. Y para mediados de mes, más precisamente el 14 de febrero, quienes se acerquen al espacio se toparán en el hall de la entrada de la calle Sarmiento 151 con una escultura en forma de corazón realizada con materiales de descarte, hierros retorcidos y distintas piezas metálicas.Aquella estructura que llegará del taller de Marmo al edificio histórico la próxima semana apunta, en verdad, a una idea más amplia: pensar el amor y darle materialidad a través de distintas expresiones artísticas. Por eso la propuesta se articulará con una programación que incluirá cine, música, teatro, baile, artes visuales, poesía y visitas guiadas temáticas." ´Corazón iluminado´ es una propuesta integral que nace como gesto primero, punta de lanza para invitar a reflexionar sobre el amor desde una idea no edulcorada ni romántica. Es un corazón que está reparado, que tuvo que ser recauchutado, con piezas sueltas, para armarse otra vez. Piezas distintas, contrapuestas, que algunas encajan con mayor facilidad y otras no pero que juntas pueden armar algo potente como es el latido de un corazón", cuenta a Télam Valeria Ambrosio sobre una obra que consideraLa directora de espacio considera, además, que "el arte y la cultura tienen el poder de síntesis necesario para llegar a todos y todas sin demasiada explicación". Y detalla:Ambrosio plantea que la inauguración de la primera muestra de su gestión busca respetar y consolidar la idea de que "el CCK es uno de nuestros templos culturales", pero con una impronta renovada: "Debemos cuidarlo y seguir dándole vida. De eso se trata esta programación que pensamos para abrir las puestas en febrero y prepararnos para la temporada 2024"."Una nueva gestión, una nueva mirada, una necesidad de dar luz -reflexiona-. Siempre en la historia de la humanidad luego de tiempos complejos algo renace, se reconstruye y encuentra lo nuevo. ´Hacia la vanguardia´ es el intento de dirigirnos hacia un nuevo camino, una búsqueda a partir de una reflexión necesaria que nos remonta al origen para retomar otro camino"., contó sobre la convocatoria.Marmo trabaja desde hace años con la simbología del corazón.Sin ingenuidad,. Eso es el corazón iluminado, un intento de salir de un presente que nos tiene un poco apagados y oscuros", reflexiona."Fue construido con elementos de descarte entre los que hay hierros retorcidos, restos de otras obras como mi serie de la Argentina Iluminada que estaban en el taller y me parecía interesante en este intervalo, de este verano lleno de incertidumbre en el que la agenda de lo creativo quedó un poco al costado y golpeado, que los materiales sean los que ayuden a reconstruir, desde la idea de los materiales marginados. Creo en el arte, y no tanto en lo partidario, como una gran fuerza política", sostiene."Corazón iluminado" también tendrá una instancia participativa que a él lo entusiasma. Se convocará a los visitantes a dejar un candado, un lazo anudado, o una tirita de papel unida a la estructura para, de esa forma, "alimentar" el corazón con participación. "Los candados y toda participación será el rastro de la reconstrucción, de la esperanza individual sumada", reflexiona.Más allá de la obra insignia de la muestra, el CCK tomará la temática del amor desde una propuesta interdisciplinaria. La programación de teatro dará lugar a la nueva dramaturgia y a los grandes clásicos. Durante este ciclo se presentarán tres obras: "El amor es una mierda" de Cecilia Meijide, "Una obra para mí" de Sebastían Suñé y "Escorpio".. "Le Mepris", de Jean-Luc Godard, "Crónica de un niño solo" de Favio e "Hiroshima Mon Amour" de Alain Resnais serán algunas de las películas que se podrán ver en el marco del ciclo Cine en la explanada.La poesía y la literatura también tendrán espacio con un jam de escritura epistolar, una experiencia literaria situada en el Territorio Postal del edificio que invitará a quienes participen a escribir sus propias historias de amor, mientras la visita guiada "Amor en el CCK" revelará los amores aventureros, románticos y picarescos de personajes de la historia y, desde el subsuelo el edificio, convocará a conocer relatos de personas comunes sobre el amor en tiempos del correo, junto con cartas inspiradoras.Quienes quieran conocer la programación completa y los horarios pueden consultar