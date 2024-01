ATE San Luis presentó ampliación de cautelar contra desdoblamiento salarial de Poggi

Amparo para que el gobernador puntano deposite sueldos "en tiempo y forma".

La seccionalde lapresentó este viernes junto a laun pedido ante la justicia para ampliar la medida cautelar que pretende suspender el desdoblamiento del pago salarial dispuesto por el gobierno de Claudio Poggi para los trabajadores de la administración pública.“Volvemos a la Justicia para exigirle al gobierno provincial el pago de los sueldos en tiempo forma”, señaló en declaraciones ael secretario general de laEl 8 de enero, la jueza Penal y Contravencional,ordenó al Ejecutivo que “abone de manera urgente e inmediata los haberes adeudados al personal de la administración central y órganos descentralizados, hasta completar la totalidad de la liquidación”, correspondiente a ese mes.De esta forma, el gobierno se vio obligado a adelantar la segunda cuota con la que había “partido el salario de los y las trabajadoras”, según una resolución.“Ahora presentamos una ampliación de esa cautelar para que exija al Ejecutivo el cumplimiento de sus obligaciones salariales en tiempo y forma y no por medio de cuotas”, explicóEl dirigente sindical recordó que el gremio reclama un incremento salarial “en un momento complicado de crisis” y la restitución de los cargos en planta permanente, que fueron pasados a contratos por decisión de la administración que encabezatoma las políticas de (el presidentey las profundiza. El desdoblamiento salarial es una barbaridad, al igual que quitar a un trabajador de la planta permanente, y hacerle un contrato. Se viola así un derecho consagrado por la ley y la Constitución”, apuntó el dirigente sindical.El nuevo amparo presentado tiene la firma del secretario general dey el acompañamiento de la, a cargo del exintendente puntanoindicó además que pagar el salario desdoblado con cuatro días hábiles de diferencia “demuestra que el gobernador quiere disciplinar a los empleados públicos" y consideró que la decisión del mandatario "no responde a una cuestión financiera”.“Van a ser dos meses desde que asumió su segundo período de gobierno. La excusa de la falta de transición ordenada o su compulsión por denunciar a la anterior administración, no es gobernar. Para eso no lo eligió el pueblo de”, remarcó