"Caputo dijo que necesita un año y luego puede haber reacomodamiento a los reclamos"

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, afirmó este viernes que el ministro de Economía, Luis Caputo, "expresó que necesita un año para hacer lo que ellos consideran que hay que hacer, y que luego puede haber un reacomodamiento frente a los reclamos" del sector.El dirigente rural se refirió así a la reunión convocada este jueves por el funcionario con representantes de cámaras agrarias, industriales y de servicios para analizar el proyecto de Ley de "Bases" y el Decreto 70/2023.Castagnani indicó, en diálogo con El Destape Radio, que el tema derechos de exportación (DEX) o retenciones fue lo "principal" del encuentro.A propósito del aumento de los DEX, el titular de CRA afirmó que "Caputo considera que en este momento es esencial para salir de una situación delicada"."Nos expresó que necesita un año para hacer lo que ellos consideran que hay que hacer, y que luego puede haber un reacomodamiento a todos los reclamos que se vienen haciendo", agregó.En este sentido, Castagnani planteó que "los productores necesitamos mensajes para nuestro sector", y cuestionó que "hay productores que necesitan un financiamiento o crédito, y si tienen un 5% de stock de soja se les exige un recargo o se los castiga con un 20% más de interés".Por otra parte, el titular de CRA remarcó que junto con los representantes de su sector le llevaron a Caputo su "total rechazo a la adhesión al UPOV 91 (Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales) porque no se nos posibilitó el debate"."Somos principales interesados en las semillas y creemos que tendríamos que haber tenido una convocatoria, por eso pedimos que retiren la adhesión y debatir el tema en una Ley de Semillas", planteó.Consultado sobre el proyecto de Ley "Bases", Castagnani afirmó que el sector "no está conforme" pero tampoco está pensando en medidas de fuerza sino que está "trabajando con gobernadores y legisladores".Al respecto, señaló que "acompañamos el desarrollo del Congreso pero hoy no está en la cabeza del productor una medida de fuerza; cuando sucedan los hechos, tomaremos decisiones".