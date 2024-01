Messi y Riquelme "estaban peleados" en 2008, aseguró el "Checho" Batista

Foto: Captura Youtube - Lo del Turco Beach

Messi y Riquelme hoy mantienen una buena amistad / Fotos: TW @BocaJrsOficial.

El entrenador, quien dirigió al seleccionado argentino que logró la, reveló hoy que"¡Cómo disfruté esos Olímpicos!, ¡Qué bien que jugaban los hijos de puta! (sic) ¡Qué bien jugaban, yo me divertía!", recordó el "Checho", de 61 años, en una descontracturada entrevista en Lo del Turco Beach, un programa conducido desde la playa por el exfutbolista, que se emite por Youtube.Mientras repasaba la consagración, Batista reveló, además, un detalle desconocido hasta sobre la relación entre Messi y Riquelme, quienes hoy mantienen un gran vínculo, hasta el punto que el capitán del seleccionado argentino campeón del mundo asistió al partido de despedida que organizó el ídolo de Boca en junio del 2023., confirmó el entrenador del equipo que logró la última medalla de oro de Argentina en fútbol en los Juegos Olímpicos.Y, cuando le remarcaron que esas diferencias no se notaban dentro de la cancha, Batista explicó: "Román es muy bicho, es vivo el hijo de puta" (sic). E insistió: "Román y Lionel en un momento no se llevaban bien, ahora sí. Pero verlos jugar a esos tipos la verdad, cómo puede ser".Para cerrar, con respecto a las indicaciones que le podía dar a dos jugadores de esa categoría, reconoció: "Yo les decía la forma de jugar que yo quería y me gustaba a mí, y ellos después jugaban".En esos Juegos, Argentina venció por 1 a 0 a Nigeria en la final, con un tanto de Ángel Di María, y logró su segunda medalla de oro consecutiva en esa disciplina.