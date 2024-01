Demichelis trabajó fuerte con los chicos que pueden debutar el domingo

"Considero extremadamente injusto lo que dijo Rondón", aseguró Patanian

Matías Patanian, vicepresidente de River, aseguró este viernes que las declaraciones de Salomón Rondón en su llegada a Pachuca de México "no fueron ubicadas" y consideró "extremadamente injusto" lo que dijo el venezolano luego de su paso por el conjunto de Núñez.



"Me sorprendieron las declaraciones de Rondón, no su salida, que la entendí porque su familia no se pudo adaptar. Pero no me gustaron para nada sus declaraciones cuando debutó en Pachuca. No fueron ubicadas", expresó Patanian en diálogo con radio Mitre sobre el delantero, quien en sus primeras horas en México contó que había pasado "momentos muy difíciles" y que cuando lo llamó Pachuca "no lo dudó un segundo".



En la misma línea, Patanian agregó: "Considero absoluta y extremadamente injusto lo que dijo. Si me lo cruzaba, se lo hubiera dicho. River lo ayudó, le dio todo, le pagó como corresponde y tuvo todo a disposición".



Por otro lado, el vicepresidente del "Millonario" reconoció que le va a "doler ver a Enzo Pérez con la camiseta de Estudiantes", pero aclaró que la dirigencia hizo todo para retenerlo y que "la decisión de Enzo evidentemente fue irse".



"Lo que nosotros dijimos siempre es que jugadores como Enzo, que son próceres, leyendas, ídolos del club, tenían que elegir cómo, cuándo y dónde irse. Y nosotros no íbamos a forzar ni para un lado ni para el otro, porque queríamos respetar la decisión. Y la decisión de Enzo evidentemente fue irse. Eligió irse a Estudiantes y nosotros tenemos que respetarlo. Él sabe todo lo que lo valoramos y si tomó esta decisión es porque él prefirió salir. Sí me quedo conforme porque se pudo ir campeón".



También sobre Enzo, Patanian aprovechó a comparar su caso con el de Rondón: "Jamás terminamos mal con nadie. Después, hay alguna salida de algún jugador puntual que se fue y se hubiera querido quedar. Pero no estoy hablando del caso de Enzo ni del caso que mencionamos antes como el de Rondón, que se fue haciendo una declaración, a mi juicio, poco feliz. Pero no tenemos problema con nadie. Enzo no se va a ir nunca de River. Y el día de mañana vamos a ver cómo nos encuentra la vida con Enzo ya retirado".