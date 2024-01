El Gobierno de Santa Fe "está dinamitando el camino" al inicio de clases

Foto archivo: Luis Cetraro.

El principal gremio docente de Santa Fe, Amsafé, aseguró queAsí lo señaló, secretario general de Amsafé, luego de que el gobierno deles comunicara a los sindicatos del sector en un encuentro paritario que no actualizará los salarios por inflación sino en función de la recaudación provincial.“Veníamos con la expectativa de empezar a discutir la política salarial de 2024, teniendo en cuenta el cumplimiento de la paritaria 2023”, dijo Alonso sobre la reunión con autoridades del Gobierno.Pero “nos encontramos con que”.Los trabajadores de la educación reclaman un incremento salarial de 84% en función de la cláusula gatillo firmada en la paritaria 2023, que ató la recomposición de los haberes al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide cada mes la provincia.Sin embargo, durante el encuentro paritario“Es decir -continuó la funcionaria- un 92% por debajo de la inflación”.El ministro de Educación, José Goity, sostuvo por su parte que “queremos recomponer el salario docente pero sabemos que no podemos pagar más de lo que ingresa, y por sobre todo no queremos tener políticas demagógicas o planteos que comprometan el funcionamiento de nuestra provincia”.El líder de Amsafé respondió que“Esperamos que el gobierno de la provincia reflexione, modifique las políticas y que esas políticas de una vez por todas vayan en línea con los intereses y necesidades que tenemos los trabajadores”, afirmó Alonso., agregó el dirigente.El secretario general de Sadop Rosario -el sindicato de docentes privados-, Martín Lucero, dijo que “Pullaro impulsa el congelamiento salarial”.El ministro Goity afirmó que desde el Gobierno van “a hacer todos los esfuerzos que tenemos a nuestro alcance para que los empleados públicos no pierdan tanto como están perdiendo respecto a la inflación, pero también tienen que saber cuáles son los datos reales y por eso los ponemos sobre la mesa”.