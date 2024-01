Paulón: "El tratamiento de la ley fue muy desprolijo y a las apuradas"

El diputado nacional Esteban Paulón estimó que entre el 30 y 40 % del proyecto original de la ley Bases serán eliminados por el Congreso / Foto: FB.

"El proyecto que llegó al Congreso pretendía dar vuelta al país. Se trataba de una reforma constitucional encubierta" Esteban Paulón, diputado nacional

La reunión que no fue Paulón desmintió que el presidente del bloque que integra, Miguel Ángel Pichetto, haya participado de una reunión con el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.



"Esa reunión no sucedió. Pichetto nunca estuvo con Sturzenegger. Todo lo que debate en el parlamento se tiene que acordar ahí", puntualizó el legislador.

El diputado nacional Esteban Paulón (Socialista-Hacemos Coalición Federal), consideró que los debates sobre el proyecto de la ley de "Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos""El tratamiento de la ley fue muy desprolijo. Muy a las apuradas y hasta en contra la voluntad del propio Congreso, sabiendo que no están los votos como para apoyarlo cuando sea tratado en el recinto", sostuvo esta mañana Paulón en declaraciones a AM 750.El legislador añadió que "a esto se le suman las amenazas a los gobernadores,. El proyecto que llegó al Congreso pretendía dar vuelta al país. Se trataba de una reforma constitucional encubierta. Se planteó que no había consenso, y pese a eso, el Gobierno insistió. Pero por la forma en la cual fue concebida la iniciativa, podemos decir que se trata de un fracaso", remarcó Paulón.El legislador estimó además que "el 30 o 40 por ciento de los artículos de la ley de Bases serán eliminados", y reseñó que hubo "tres momentos del proyecto: un texto original; otro que logró un dictamen en el plenario de comisiones; y un tercero que es el que saldrá el martes o miércoles."En definitivapor el mal manejo que tuvo", sintetizó el legislador.