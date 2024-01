Las Tussi aterrizan en el Nuevo Día con una "catarsis" punk

Foto: Prensa

El Festival Nuevo Día, que se caracteriza por cruzar bandas emergentes con artistas de gran trayectoria, se realizará este viernes y el sábado desde las 18 horas en Ciudad Cultural Konex con una nutrida grilla que tendrá en el cierre de la primera jornada al trío rockero deDos de sus integrantes, Mecha Tou (cantante y guitarrista) y Ana Kauffman (bajista) compartieron, en diálogo con Télam, su visión sobre el crecimiento de la escena de rock alternativo y entregaron algunas definiciones sobre el concepto de “ignorant punk” que enarbolan desde sus comienzos en Mar del Plata.Con un estilo propio que vienen desarrollando desde el 2019, Las Tussi -que se completa con la baterista Nina Serravalle- asoman con fuerza dentro del panorama musical: su impronta cargada de ritmos desenfrenados, su sonido garagero y las explosiones de noise rock se conjugan con una actitud irónica y auténtica que respaldan con creces en cada una de sus presentaciones y sostienen en materiales como "Sangría", su último EP.y este viernes serán una de las cabezas del Festival Nuevo Día, donde comparten cartel con otras expresiones de esta disruptiva escena como Dum Chica y Mujer Cebra, aliados en esta proeza de seguir expandiendo los márgenes del rock en su borde más alternativo.“En este festival compartimos con muchas bandas amigas. Está bueno para disfrutarlo entero, los dos días. Muchas de esas bandas están pisando fuerte en la escena y son la expresión de lo que viene pasando hace un tiempo y está muy buena bancarlas”, sostuvo KauffmanAdemás de Las Tussi, la primera fecha del Nuevo Día tendrá a Massacre, Winona Riders, Marina Fages, Dum Chica y Sakatumba, mientras que el sábado estarán Barbi Recanati, Mujer Cebra, Buenos Vampiros, El Club Audiovisual, Ryan y Kill Flora.- Mecha: Club Tri es un lugar que nos abrió las puertas desde el primer momento, es nuestra casita, ahí ensayamos, es el ‘Tussiclub’. El crecimiento de la escena alternativa marplatense hizo posible hacer shows más grandes en Club Tri y eso le dio mucha visibilidad a lo que estaba pasando en Mardel con buenas bandas y un público y un agite tremendo.- Ana Kauffman: Cuando los conocimos a los Cebras nos juntamos ahí, en una especie de cita (risas). Fue en pleno invierno y recién había salido nuestro primer EP. Empezábamos con los primeros shows después de la pandemia y nosotras teníamos la idea de empezar a movernos en Buenos Aires. Estuvo muy bueno compartir experiencias, preguntar, armar y averiguar de otras bandas que por ahí no conocíamos y que se estaban formando. Como las chicas de No me toques; ellas fueron las primeras en invitarnos a tocar unos temas en una fecha de ellas y Mujer Cebra. Fue hermoso.Mecha: Hoy en día es loco pensar en esos primeros shows y ver lo rápido que creció la escena. Las bandas hoy en día están súper activas, sacando material nuevo constantemente y tocando shows cada vez más importantes. Hace un mes nosotras nos estábamos subiendo a un escenario gigante para tocar para mucha pero mucha gente en el Primavera Sound. ¡Épico!- Mecha: El concepto de ‘ignorant’ viene un poco del mundo del grafiti y de esa idea de protesta a las pautas establecidas. Nosotras lo aplicamos a todo: tanto en nuestro sonido como en las letras porque lo más importante a la hora de componer y expresarnos es la libertad. Surgió también por no tener idea de lo que estábamos haciendo en términos de género musical. Denominarlo ‘ignorant algo’ era un poco hacernos cargo de eso. Ahora ya casi que sabemos lo que hacemos. Casi.- Ana: Para componer mucho pasa en los ensayos; a veces mandamos audios con alguna idea que tenemos en la cabeza pero prácticamente todo se resuelve en la sala, se charla, se discute, se defiende y se ataca. Todo a la vez.- Mecha: El vivo es una gran catarsis de lo que nos pasa por dentro: mucho nervio y mucha manija. Lo damos todo para que se pueda sentir esa energía.