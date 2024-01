El FIT pidió "impugnar" el tratamiento de la ley Bases por "vicios de procedimiento"

Frente de Izquierda quiere impugnar el proyecto de ley "Bases".

La iniciativa enumera una serie de supuestas irregularidades.

El bloque de diputados delpresentó este jueves ante la presidencia de la Cámara baja una "impugnación" de todo lo actuado en el plenario de comisiones que trató el proyecto deporque huboque lo "nulifican".En la solicitud, los diputados de izquierda enumeraronque "nulifican de manera insalvable, intrínsecamente, el tratamiento bochornoso e ilegítimo que se pretende dar a este proyecto de ley" tales como que "el proyecto de origen no fue incluido en el llamado original ay que una vez ingresado, fue girado a solamente a Comisiones permanentes elegidas arbitrariamente, cuando hubiera correspondido al menos su giro a 31 comisiones".Sumaron a este reclamo que la "constitución y el funcionamiento de las Comisiones que tratan esta Ley "fue irregular, sin debate parlamentario y limitadas".Asimismo, subrayaron la ausencia del ministro de Economía,, y el jefe de Gabinete,, frente a los diputados así como la ausencia de quienes "señalan como otro de los autores de esta ley,, pese a que se solicitó su comparecencia en diversas oportunidades" para dar explicaciones sobre el proyecto de ley.En tanto, el documento recuerda que hubo una "convocatoria a último momento a un Plenario de comisiones para tratar la ley en cuestión y dictaminar ese mismo día, sin el requerido debate de los diputados y diputadas" y que en ese marco hubo una "circulación solamente de una hoja en blanco, sin un texto de dictamen que lo acompañe tangiblemente, para el supuesto dictamen de mayoría".Finalmente, consideraron al dictamen emitido el miércoles a la madrugada por el plenario de comisiones del proyecto deun "mamarracho legislativo que se pretende imponer a espaldas de la sociedad", como una "sorda muestra de las ambiciones autocráticas del oficialismo".El documento también denuncia que el tratamiento del proyecto "se continúa negociando de manera extraparlamentaria, ahora en bares en el barrio de Recoleta, con funcionarios y representantes sin cartera del Ejecutivo Nacional, como el ex ministro, en un hecho de proporciones que cuenta con escasos o nulos antecedentes".Indicaron además que hubo una "violación" del artículo 113 del Reglamento Interno de laporque los dictámenes emitidos en la última sesión de comisiones "siendo hoy jueves 25 de enero, ni siquiera han sido impresos para conocimiento de todos los diputados y diputadas".El documento fue firmado por los diputados del"Hoteles, departamentos, despachos cerrados, serían los lugares donde todo esto se discute. No es una ley más, pretende cercenar derechos y perjudicar a las mayorías populares, beneficiando a un puñado de privilegiados", aseguró laen su cuenta de X al respecto de esta presentación ante la presidencia de la Cámara de diputados, que encarna