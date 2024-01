Maduro declaró “heridos de muerte” los acuerdos con la oposición, que incluían elecciones

El presidente venezolano

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró este jueves “herido de muerte” los acuerdos alcanzados meses atrás entre el oficialismo y la oposición, que incluían la celebración de elecciones presidenciales competitivas en el segundo semestre de este año., dijo el mandatario este jueves por la noche, en una reunión con funcionarios transmitida en vivo por la televisora estatal VTV.Asimismo, en ese contexto,, incluidos dos responsables de la campaña de la principal candidata presidencial opositora, la exdiputada María Corina Machado.agregó, no obstante, Maduro, según el diario oficialista venezolano Últimas Noticias y la agencia de noticias AFP.Más temprano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) y jefe de la delegación oficialista en los diálogos con la oposición,, mientras la Plataforma Unitaria, que agrupa a casi todo el antichavismo, denunció que el gobierno puso en marcha una ola represiva.señaló Rodríguez en conferencia de prensa.Noruega media un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela desde agosto de 2021, y pese a que las conversaciones tuvieron largos períodos de inactividad, en octubre pasado se firmó en Barbados un primer acuerdo para celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de este año con observación de la Unión Europea y otros actores internacionales.Rodríguez adelantó que también enviará las pruebas a los miembros de la delegación de la Plataforma Unitaria, esperando igualmente un pronunciamiento de rechazo.“Aquí dice ratificando, rechazando cualquier forma de violencia política en contra de Venezuela, su Estado y sus instituciones; cuando ustedes estaban firmando esto ya estaba en pleno desarrollo la operación del asesino de La Viñeta”, una residencia oficial donde supuestamente iban a matar a Maduro.“Nosotros vamos a insistir en que creemos en una negociación en donde se respete lo que se acuerda”, añadió el diputado, que responsabilizó a una “casta política” de “apellido Machado” por promover estos actos.Se refirió a la candidata opositora, que afronta una confusa situación por una supuesta inhabilitación que está pendiente de resolución por el Tribunal Supremo de Justicia.Según las autoridades,Rodríguez condenó los cuestionamientos que Washington hizo a estas operaciones y aseguró que el gobierno tiene “todos los nombres de los agentes de la CIA con los que se reunieron estos desertores, estos traidores, estos asesinos”.El diputado cuestionó además declaraciones del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, Brian Nichols, a quién le preguntó cuál sería la postura de Washington si el escenario denunciado ocurriera en su país.“Señor Brian Nichols, si una persona que tiene la misión sagrada de resguardo de la seguridad de un alto funcionario estadounidense confiesa que fue contactado por elementos del extranjero para secuestrar y asesinar al presidente o un ministro, un senador, un representante, ¿cuál debe ser la posición que manejaría el Gobierno de EEUU?”, ironizó Rodríguez.El miércoles,Maduro había denunciado hace diez días, en su rendición de cuentas anual a la AN, que se detectaron cuatro planes conspirativos planeados en EEUU y Colombia, con militares traídos desde esos dos países y Perú y algunos oficiales venezolanos captados en 2020 y 2021 por parte de la CIA.Del otro lado, laEn un comunicado, la oposición lamentó que en menos de una semana fueron secuestrados tres coordinadores de campaña de la candidata Machado, y reclamaron a las autoridades un informe sobre el lugar de arresto y las condiciones de los “secuestrados”., según la agencia Europa Press.Para la alianza, “una vez más queda al desnudo la naturaleza totalitaria del régimen que, preso de la desesperación por el repudio de los venezolanos, reacciona con lo que sabe hacer muy bien: reprimir”.