Ben Affleck se reúne con su amigo Matt Damon para dirigirlo en el thriller "Animals"

dirigirá el thriller policial, que será distribuido por Netflix y será protagonizado por su amigo y socio, con quien se volverá a unir para realizar una historia de secuestro con guion deAffleck permanecerá detrás de la cámara en “Animals”, a diferencia de su colaboración anterior con Damon en “Air”, en la que Damon interpretó al ejecutivo de Nike Sonny Vaccaro junto a Affleck en un papel secundario como el fundador de Nike, Phil Knight.Al igual que “Air”, Affleck y Damon están produciendo el proyecto cona través de su empresa Artists Equity y los detalles de la trama de "Animals" se mantienen en secreto, solo con el dato de que será una historia centrada en un secuestro, informó el sitio especializado de Hollywood Variety.Affleck y Damon se hicieron amigos en la escuela secundaria y colaboraron como guionistas del hit independiente de 1997 "Good Will Hunting", que les valió un Oscar al mejor guión original. Trabajaron juntos en la serie “Project Greenlight” para HBO a principios de la década de 2000 y protagonizaron algunas películas para Kevin Smith (“Dogma” de 1999, “Jay and Silent Bob Strike Back” de 2001), pero no colaboraron creativamente en una película nuevamente hasta el drama de época de Ridley Scott de 2021 "El último duelo", que escribieron con Nicole Holofcener. Damon también asumió un papel principal en esa película, con Affleck en una actuación secundaria, mientras que "Air" marcó la primera vez que Affleck dirigió a Damon.