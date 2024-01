Innovación federal pone en duda su apoyo al proyecto Bases

Foto: Pablo Añeli.

"El trámite fue desprolijo, se dictaminó en la madrugada del miércoles y el texto se conoció recién a las 15, con ausencia de algunas cuestiones que habíamos acordado. Queremos una voluntad expresa de que esos puntos van a estar incluidos Diputado nacional Osvaldo Llancafilo

Diputado Osvaldo Llancafilo. Foto: IG

"El dictamen difundido ayer aún mantiene la redacción del artículo 292, que establece la facultad del Poder Ejecutivo para modificar o eliminar los fideicomisos a la energía destinados a los subsidios, herramienta con la que financia el beneficio de zonas frías para el gas" Diputado nacional Osvaldo Llancafilo

El diputado nacional Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino/Innovación Federal) advirtió hoy que "las desprolijidades que se están cometiendo" con el dictamen emitido por el plenario de comisiones del proyecto de 'Ley de Bases' llevan a "poner en duda el acompañamiento tanto en general como en particular" del proyecto.“Las desprolijidades que están cometiendo nos llevan a poner en duda el acompañamiento tanto en general como en particular de la ley. Hay una cuestión muy básica que tiene que ver con que el dictamen de mayoría contemplaba 34 firmas en disidencia", señaló el diputado por Neuquén, referenciado en la figura de su gobernador, Rolando Figueroa.En diálogo con Télam, el legislador precisó que "esas disidencias quedaron planteadas en distintos documentos y no fueron incluidas en el dictamen” y lamentó, además, que el Poder Ejecutivo "está avanzando con presiones sobre los gobernadores con respecto del acompañamiento a la ley"."Nosotros hemos hecho una oposición constructiva" con el objetivo de apoyar "todas aquellas medidas que tiendan a resolver la emergencia económica, la emergencia financiera que tiene el país, que es real, tenemos una inflación enorme, niveles de pobreza muy altos, inseguridad desde el punto de vista jurídico lo que imposibilita las inversiones, la necesidad de equilibrar la balanza comercial”, enumeró para dejar plasmada la buena voluntad de su espacio en relación al proyecto."El trámite fue desprolijo, se dictaminó en la madrugada del miércoles y el texto se conoció recién a las 15, con ausencia de algunas cuestiones que habíamos acordado. Queremos una voluntad expresa de que esos puntos van a estar incluidos", aseveró.Para el diputado, "se perdió confianza y credibilidad en el Gobierno", por lo que "habrá que esperar hasta el martes para ver si aparecen plasmados en algún escrito nuestras demandas"."En caso de que se convoque la sesión, se llegará a la reunión de Labor parlamentaria -presidentes de bloques- previa al plenario, con la propuesta de que la ley sea votada en particular artículo por artículo, y no por capítulo, como pretendía alguien del oficialismo", anticipó.Según explicó Llancafilo, "el dictamen difundido ayer aún mantiene la redacción del artículo 292, que establece la facultad del Poder Ejecutivo para modificar o eliminar los fideicomisos a la energía destinados a los subsidios, herramienta con la que financia el beneficio de zonas frías para el gas".El otro punto importante para Neuquén tiene que ver con las reformas a la Ley de Hidrocarburos: se pide mantener la posibilidad de que las provincias actualicen los cánones de explotación y exploración, y que no se avasalle la facultad de dar autorizaciones de obras de midstream de petróleo y gas (gasoductos y oleoductos) que estén limitadas dentro de las jurisdicciones provinciales.Ninguno de los dos ítems están contemplados en el dictamen que circula por los despachos de la Cámara.Con un único representante, el MPN forma parte del interbloque Provincias Unidas, que integran otros ocho diputados.Además, en el marco de la articulación de la Ley de Bases con el oficialismo, actuaron en sintonía con Hacemos Coalición Federal, el bloque de 23 integrantes presidido por MIguel Pichetto.