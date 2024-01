El 80% de las mipymes podrán acceder al mercado de cambios para cancelar deudas por importaciones

Foto: Nacho Corbalán (archivo).

para cancelar la totalidad de las deudas comerciales que tengan con el exterior, anunciaron de manera conjunta el Banco Central (BCRA) y el Ministerio de Economía.Esto será posible, destacó la información oficial.De esta manera,Cabe destacar que el Padrón de Deuda Comercial se diseñó con el objetivo de "sincerar y conocer" la deuda comercial que dejó el gobierno anterior de Alberto Fernández, "cuya gestión restringió el acceso a dólares para el pago de obligaciones contraídas en el exterior".Ante esta situación, la Secretaría de Comercio y el BCRA resolvieron proveer una alternativa que intente resolver completamente esta situación crítica para cerca de 10.000 empresas, dentro de las cuales más de 5.100 son micro pymes, cerca de 3.900 pequeñas y cerca de 1.000 medianas, representando casi un 80% del universo total de mipymes y más del 70% del total de empresas registradas en el Padrón.Las empresas que califiquen dentro del segmento mipymes, con deudas registradas en el Padrón por hasta US$ 500.000, "tendrán acceso al Mercado Libre de Cambios para saldar sus deudas comerciales con el exterior entre febrero y abril de 2024".Asimismo, el resto de las empresas mipymes cuyas deudas comerciales superen los US 500.000 tendrán acceso prioritario al bono de tramo corto Boreal Serie 2, con flujos de amortización en dólares entre julio de 2024 y junio de 2025.Los Bopreal Serie 2 se ofrecerán por un máximo de hasta US$ 2.000 millones de valor nominal y los Bopreal Serie 3 por hasta US$ 3.000 millones.Las convocatorias para suscribir estos instrumentos tendrán lugar durante febrero, informó el Banco Central.