El agro apoyó parte de la Ley "Bases" y el DNU pero puso reparos en las retenciones

El coordinador General del Consejo Agroindustrial Argentino, José Martins,, tras participar de la reunión que este jueves en Casa Rosada encabezó el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenellini, con cámaras y asociaciones empresarias.El también presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) dijo en rueda de prensa que tienen "una pequeña diferencia" con esos instrumentos legales "en el sentido de las retenciones" y refirió en ese marco que la suba va "a ralentizar la oportunidad que tenemos de crecer en el sector".El empresario contó que "había un amplio abanico de actividades que iban a ser grabadas" como es el caso de las, lo cual consideró que"Hay otras que no, que el Gobierno ha dicho que van a quedar (como es el caso de los cereales, subproductos de soja y carnes), no creo que haya por parte del Poder Ejecutivo voluntad de cambiarlas, porque ellos sostienen que es lo que va a ayudar a alcanzar el déficit fiscal cero", señaló, pero sostuvo queEl empresario manifestó que"Lo que nos dicen siempre el ministro (Caputo) y las autoridades tiene que ver cuando se logre una economía un poquito más razonable, el compromiso del gobierno es bajar la carga tributaria", apuntó el dirigente empresario.Martins remarcó la necesidad de continuar con el diálogo y que desde la agroindustria está "el compromiso y la responsabilidad de convencer, de demostrar que este no es el camino, porque hay una oportunidad muy grande para crecer en cosecha, en plantación".Por su parte, el, detalló tras el encuentro que Caputo "expuso los motivos por los que el gobierno impulsa ambas herramientas legislativas y reiteró que encontraron un déficit muy profundo, una situación inflacionaria muy fuerte y una gran necesidad de continuar con la contención social, que sostendrían a través de las retenciones"."Nosotros le dijimos que desde hace 21 años venimos aportando y que lo que están haciendo va en contra de lo que prometieron en la campaña. Además, tal como le hemos señalado al secretario Serenellini en la reunión anterior, hay varios aspectos que consideramos que no deberían ser incluidos en proyectos tan abarcativos, pues merecen análisis específico y que no se tomen decisiones a la ligera, como es el punto de la adhesión a UPOV 91”, sostuvo Achetoni.Por su parte, la, manifestó su oposición a la suba de las retenciones por su impacto en el crecimiento y el desarrollo del sector y dijo que esperaban que el tema sea considerado en el debate legislativo."Las retenciones son una mala política que atenta contra el crecimiento y desarrollo del sector", dijo Frederking tras la reunión, al mismo tiempo que sostuvo que las autoridades presentes dejaron en claro "su compromiso de que, una vez pasada la emergencia, los impuestos bajarán".No obstante, destacó que la SRA "apuesta siempre al diálogo" y expresó su convencimiento que el actual "es el camino a recorrer" y que por esa razón concurrieron a la convocatoria del gobierno nacional."Apoyamos muchos temas que se están discutiendo en el Congreso porque son fundamentales para salir de la crisis que agobia al país", adujo la dirigente, aunque, respecto a las retenciones, aclaró que "desde hace semanas venimos manteniendo reuniones con diputados, senadores y fuerzas legislativas, y con gobernadores" para discutir el tema, y que esperaban que en el debate legislativo "sean consideradas para el bien de los argentinos".Participaron también de la reunión en representación del sector agropecuario el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagani y el secretario de Coninagro, Mario Raiteri.