Cinco grandes hitos del fútbol argentino

El repaso por hitos del balonpié nacional.

1. El primer partido jugado en Argentina

El club donde se jugó el primer partido.

2. Un máximo goleador que dejó de serlo (en solitario)

Angel Labruna, máximo artillero junto a Erico.

3. En el podio de los jugadores eternos

El más eterno, Hugo Gatti.

4. El club con más títulos: una sumatoria polémica

Boca, finalmente, el de más títulos.

5. ¿Qué club sumó más puntos?

River sumó más puntos que los demás.

El campeonato local comenzó a girar nuevamente esta semana y como tal resulta una buena oportunidad para repasar 5 grandes momentos o números que dejó un fútbol nacional más que centenario y siempre atravesado por la polémica y lo popular.Siempre hay un comienzo y en este caso se trata del 20 de Junio de 1867 la emblemática fecha del primer partido de fútbol en la Argentina. El escenario fue el entonces Buenos Aires Cricket Club, en los Bosques de Palermo, muy próximo al predio donde en la actualidad se levanta el Planetario. Los hermanos Thomas y James Hogg invitaron, a través de un aviso en el diario The Standard, a tal encuentro. De esta forma, jugaron el Buenos Aires Cricket Club contra el Buenos Aires Football club. En ese momento, el fútbol se jugaba solamente en clubes y escuelas británicas. Hubo ocho jugadores por equipo, los que disputaron con gorras de color blanco o colorado, para poder diferenciarlos, y quedó un resultado incierto.El máximo goleador del fútbol argentino durante varias décadas fue un paraguayo: Arsenio Erico, el temible ariete que se desempeñara en Independiente y Huracán. A apenas un gol quedó nada menos que Angel Amadeo Labruna, el ídolo de River, que terminó su carrera en Platense. Pero los estudiosos de las estadísticas le encontraron hasta ese momento un gol no computado, por lo que, desde hace no muchos años, iguala a Erico en 295 gritos. Eso sí, el guaraní los hizo en 332 partidos, mientras que el "Feo" necesitó de 515 (cabe acotar que jugó profesionalmente hasta más allá de los 40 años). En el quinto puesto aparece un hombre de tiempos más recientes, Martín Palermo, el goleador histórico de Boca Juniors, con 227 gritos en 410 presentaciones. En el séptimo puesto aparece el único jugador argentino que ostenta más goles que partidos disputados. Se trata del considerado primer ídolo de River Plate: Bernabé Ferreyra, el "Mortero de Rufino", quien brilló en los años 30 y dejó impactantes 220 goles en 198 partidos, es decir, un promedio de 1,11 gol por match.Hubo un tiempo en que los jugadores argentinos no se iban del país y desarrollaban más que extensas carreras, en uno o varios clubes. Será difícil entonces que alguien supere al "Loco" Hugo Orlando Gatti, quien jugó de 1962 a 1988, pasando por Atlanta (38), River Plate (77), Gimnasia y Esgrima La Plata (224), Unión (SF) (45) y finalmente Boca Juniors (381), club con el que quedó más identificado, para totalizar 765 encuentros. José Omar Pastoriza, tras un yerro ante Platense, decidió "colgarlo" del equipo, y de esa forma señaló su final, que si hubiera sido por él, se hubiera prolongado. En el segundo lugar quedó alguien que le hizo goles, como el emblema de Independiente Ricardo Enrique Bochini, quien este 25 de enero llegó a los 70 años y puede contar que tuvo 638 presencias, todas en los Diablos Rojos de Avellaneda.Debería tener una respuesta clara y contundente cuál es el club argentino con más títulos, pero sucede que ese número fue sometido no a uno, sino a varios revisionismos históricos, al considerarse parte de la sumatoria torneos que antes no. Primeramente se tomaban sólo los títulos profesionales, y allí River Plate es amplio vencedor, con 37, contra 29 de Boca, 14 de Independiente, 12 de San Lorenzo, 10 de Vélez y 9 de Racing. Más recientemente, decidieron sumarse los obtenidos en la era amateur, antes subestimada, y de esa forma siguió liderando River con 38, pero seguido más de cerca por Boca con 35, Racing 18, Independiente 16, San Lorenzo 15, Vélez 10 y Alumni, club que sólo jugó en la era amateur, con otros 10. Finalmente, en la era Claudio "Chiqui" Tapia se sumaron copas de diverso tipo. De esta forma, ahora sí Boca pasó a liderar con 74, seguido por River (71) e Independiente (45).En este caso, se suman todas las ligas jugadas hasta el momento, y deben obviarse aquellos encuentros eliminatorios, en que no se pusieron en juego puntos, sino el pasaje a una siguiente instancia. Cabe señalar que hasta 1995 se disputaban 2 puntos, y desde ese momento pasaron a ser 3, con 1 punto en caso de empate. De esta forma, el podio quedó así:1. River Plate, 5584 puntos.2. Boca Juniors, 5379 puntos.3. San Lorenzo, 4914 puntos.