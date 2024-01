Aerolíneas Argentinas dejará de volar en marzo a Cuba

Quienes viajen A Cuba después del 7 de marzo serán reubicados en otros vuelos de otras aerolíneas sin costo adicional o en caso de querer cancelar el viaje se les reintegrará el valor total del pasaje / Foto: Archivo Maxi Jonas.

Aerolíneas Argentinas dejará de operar su frecuencia semanal entre Buenos Aires y La Habana desde el 7 de marzo, debido a que la ruta da pérdidas a la compañía, confirmaron este jueves a Télam fuentes de la empresa.Las fuentes indicaron que ese tramo le generópor más de US$ 500 mil durante 2023, monto que podría haber sido mayor si no estuviera en parte subsidiada por los buenos resultados de los"Esta decisión se basa en un análisis comercial que busca proteger y potenciar a la compañía y a sus empleados, además de fortalecer y priorizar los destinos que resultan más beneficiosos económicamente" y que, en particular, esta ruta “no se sostenía comercialmente", enfatizaron.Las fuentes afirmaron que “el cambio va a permitir eficientizar las horas de tripulación de cabina, de pilotos y de otros servicios dedicados a este tramo. Además, se va a mejorar la calidad del servicio de la ruta a Cancún”.Ante ello, informaron que lasserán reubicados en vuelos de otras aerolíneas sin ningún costo adicional y que, en caso de querer cancelar su viaje a raíz de esta modificación, se les reintegrará el valor total del ticket.