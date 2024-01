Trump declaró en el juicio por difamación entablado por una escritora

Foto: AFP

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump declaró este jueves en el juicio por difamación iniciado en su contra por la escritora E. Jean Carroll y sostuvo que había criticado a la autora en público en defensa propia, pero que no instruyó a nadie para que la agrediera, y luego el juez del caso suspendió la sesión hasta mañana cuando escuchará "los argumentos finales" y comenzará a deliberar sobre el caso.En mayo, un jurado encontró culpable al expresidente de agresión sexual y difamación por declaraciones de 2022 y lo condenó a pagarle a la excolumnista de la revista Elle cinco millones de dólares, fallo que está en apelación.Ahora, luego de su contundente victoria en los estados de Iowa y New Hampshire en la carrera del Partido Republicano para volver a la Casa Blanca, Trump volvió a la sala del juicio que instruye el juez Lewis Kaplan en el tribunal federal del sur de Manhattan.En este proceso en Nueva York, Carroll, de 80 años, reclama al republicano 10 millones de dólares por haberla difamado tras la publicación de un libro y un artículo en 2019 en en el que contaba que Trump la había violado en un local de un gran centro comercial en 1996.El entonces presidente, que ha tildado a Carroll de "tarada", afirmó entonces que ella "no era su tipo" y que había inventado la violación para "vender su nuevo libro", titulado "¿Para qué necesitamos a los hombres? Una modesta propuesta".Este segundo juicio tiene por objeto esas declaraciones de Trump que la escritora consideró que habían destruido su reputación, por lo que reclama daños y perjuicios. La periodista afirma que no lo denunció en su momento porque el acusado aún era presidente y contaba con inmunidad.El juicio, iniciado la semana pasada, fue interrumpido el lunes tras los síntomas compatibles con el Covid-19 de un miembro del jurado.En la audiencia de este jueves, los abogados de Trump lo citaron al estrado para testificar en su propia defensa.Su testimonio fue limitado, ya que el juez Kaplan ordenó restricciones que no permitieron a Trump afirmar que no agredió a Carroll o que ella mintió sobre la acusación de violación, ya que esas preguntas no estaban ante el jurado, según la televisora CNN.El juez, sin embargo, cortó a Trump, diciendo: "La última pregunta de la abogada a Trump fue: "Trump respondió:La defensa descansó después de que Trump respondiera brevemente a las preguntas de su abogada.El juez Kaplan despidió a los miembros del jurado, instruyéndolos a regresar mañana por la mañana para escuchar los argumentos finales y dijo que probablemente comenzarán a deliberar a la hora del almuerzo, según la agencia de noticias Europa Press.Este jueves también comparecieron como testigos Roberta Myers, editora jefa de la revista Elle, que había sido la autoridad superior de la periodista, y Carol Martin, expresentadora del Canal 2 de televisión de Nueva York, una de las pocas personas a las que Carroll confesó la agresión sexual.En paralelo, el exasesor económico y estrecho aliado de Trump Peter Navarro fue condenado hoy en Estados Unidos a cuatro meses de prisión por desacato al Congreso, que le había citado a declarar para una investigación sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.Trump no ha sido procesado directamente por estos hechos a pesar de que la comisión de investigación recomendó en diciembre de 2022 abrir un proceso penal contra él.Sin embargo, el republicano fue inculpado en 2023 por una corte de Washington y otra de Georgia (sureste) por haber presuntamente intentado alterar los resultados de las elecciones de 2020.