El Europarlamento "alza la voz" contra los negacionistas del Holocausto y rinde homenaje

"Hoy rendimos tributo a las víctimas del Holocausto y reiteramos nuestro compromiso inquebrantable contra el antisemitismo, el racismo y otras formas de odio. Europa recuerda", subrayó Metsola, al dar inicio a la sesión.



Tras advertir de que "el silencio cómplice de muchos hizo posibles los horrores nazis", recalcó que "el Parlamento no es lugar para la indiferencia: alzamos la voz contra los negacionistas del Holocausto, contra la desinformación y contra la violencia".



Durante la sesión intervino Irene Shashar, sobreviviente del gueto de Varsovia, quien describió cómo el horror nazi en su Polonia natal y cómo llevó una vida que el régimen trató de cercenar, informó la agencia de noticias Europa Press.



Shashar, quien hoy vive en Israel, dijo: "He sido bendecida con la oportunidad de tener hijos y nietos. Hice justo lo que (Adolf) Hitler con tanto ahínco trató de evitar. ¡Hitler no ganó!".



La mujer denunció que después de los ataques sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamas contra Israel del 7 de octubre, los judíos "vuelven a no sentirse seguros en Europa".



"Esto es inaceptable. 'Nunca más' debe significar de verdad nunca más", subrayó y pidió a los eurodiputados solidaridad y apoyo para que los rehenes capturados, entre ellos una veintena de argentinos, puedan reunirse con sus familias.



"Apelo al Parlamento Europeo para que contribuya a hacer realidad mi sueño. Juntos podemos acabar con el antisemitismo y lograr una paz duradera", señaló.



Tras el discurso, los eurodiputados mantuvieron un minuto de silencio. La ceremonia concluyó con la interpretación musical de Kaddish, de Maurice Ravel, por la soprano Sheva Tehoval y el bandeonista Marcelo Nisinman.



El Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto es una jornada que fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005.

