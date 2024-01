La Unión Europea ofrecerá a Ecuador operaciones conjuntas de seguridad

Foto: AFP

La cooperación internacional contribuirá en la lucha contra los terroristas.#JuntosContraElTerrorismo #ElNuevoEcuador pic.twitter.com/P92impPvBa — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) January 24, 2024

Ecuador defiende la venta de armas rusas "no operativas" a EEUU a pesar de las advertencias de Moscú La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, defendió la decisión de su país de venderle a Estados Unidos armamentos de origen ruso, que no están operativos, a cambio de recibir equipamiento para las fuerzas de seguridad ecuatorianas, a pesar de que Moscú le advirtió a Quito semanas atrás que se abstuviera de realizar esta operación.



"Justamente, una de las formas de cooperar es que el equipamiento que no está operativo se lo pueda entregar (a Estados Unidos), a cambio de recibir un equipamiento que esté operativo y que atienda las necesidades actuales que tiene el Ecuador en materia de seguridad", manifestó la canciller en entrevista con la televisora local Teleamazonas, citada por la agencia Sputnilk.



La funcionaria señaló que también se le comunicó al embajador ruso en Ecuador, Vladimir Sprinchan, que es un derecho que tiene el país de intercambiar ese equipamiento.



Ya en la víspera, la ministra afirmó que esta decisión de Ecuador "no viola ninguna normativa" y "no es ilegal".



El último 11 de este mes, cuando la creciente situación de violencia en Ecuador derivó en la ampliación del "conflicto armado interno" por parte del presidente Daniel Noboa, Rusia le transmitió al país andino su posición de que "los estadounidenses no necesitan ese equipo, más aún cuando se le llama chatarra", dijo Sprinchan a la televisión rusa.



Y agregó que su país consideraría esta transferencia de armamento como "un paso poco amistoso" y luego fue más allá al señalar que este paso constituye una "violación de la postura de neutralidad", declarada con anterioridad por Noboa.



El lunes de esta semana aterrizó en Guayaquil un avión ucraniano An-124 con ayuda militar del Gobierno estadounidense, que ofreció su cooperación con Ecuador a raíz de la crisis de seguridad.



Según un comunicado de Washington, la aeronave llevó al país sudamericano 20.000 chalecos antibalas para colaborar con la lucha contra el crimen organizado transnacional.



La ayuda estadounidense contempla, además, la donación de un millón de dólares en equipamiento de seguridad, incluidas ambulancias y vehículos para el apoyo logístico.

Hoy me he reunido con el presidente del Ecuador, @DanielNoboaOk.



Le he reiterado el apoyo del Gobierno de España a las instituciones democráticas del país y nuestra disposición a profundizar nuestras relaciones en materia de seguridad.



También hemos analizado la amenaza que… pic.twitter.com/pV2SalFmjE — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 24, 2024

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, informó este jueves que ofrecerá al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, operaciones conjuntas para garantizar la seguridad en el país, atravesado por una grave crisis provocada por las actividades de las redes criminales.indicó el Alto Representante de Política Exterior de la UE en la Asamblea Parlamentaria de Eurolatina, que dijo que hablará de esto con Noboa en las próximas horas, informó la agencia de noticias Europa Press.una delegación de alto nivel con el objeto de comenzar a colaborar en el diseño de la política de seguridad.actual asesor del presidente Joe Biden para el Hemisferio Occidental.El encuentro, que tuvo lugar en el palacio presidencial de Carondelet y al que también asistieron la canciller, Gabriela Sommerfeld, y los ministros de Gobierno, Mónica Palencia, y de Defensa, Giancarlo Loffredo, giró en torno a la crisis de seguridad que enfrenta el país.Richardson dijo que la cooperación en esa materia implica un plan de cinco años, en los que Estados Unidos invertirá 93,4 millones de dólares en transferencia de equipos militares, así como en asistencia humanitaria y educación militar profesional,"Y esta educación es importante, no solo consiste en que los militares ecuatorianos vayan a capacitarse en Estados Unidos, sino también en varias cosas que traemos a Ecuador, como equipos de capacitación móviles", dijo en una entrevistas con el sitio Primicias.Asimismo, detalló algunos acuerdos de cooperación miliar que permiten el intercambio de información de inteligencia entre ambos países y operaciones conjuntas contra las amenazas del crimen organizado.La encargada del Comando Sur adelantó que están "intentando acelerar algunas cosas que ya estaban planeadas", como la entrega de un avión C 130 para el 23 de febrero.Noboa, quien se encuentra desde el miércoles en España, aseguró durante una conferencia celebrada este jueves en la IE University que Ecuador es "sin duda" una "nación democrática" que cuenta con "apoyo internacional", pero cuyo verdadero problema ha sido dejar que la "gente errónea" llegue a las instituciones en el pasado.El mandatario, que asumió el cargo en noviembre, insistió en la importancia de "no dejar que la esperanza muera" para evitar "perder un país que lo tiene todo".Asimismo, en una reunión que mantuvo con empresarios europeos,En tanto, la Policía Nacional de Ecuador realizó esta madrugada un operativo denominado Atenea-Libertad en tres provincias, entre ellas Guayaquil, con 16 allanamientos, en el que se reportaron 12 detenidos, presuntamente integrantes de la banda criminal Los Lobos, informó el Ministerio del Interior.Los detenidos estarían vinculados a delitos como sicariato, extorsión, secuestro, intimidación, robo de vehículos y de material minero, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tenencia y porte de armas.Desde principios de enero,que cumplía 34 años de cárcel en la provincia de Guayas.Días más tarde, Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico, señalado como uno de los cabecillas de Los Lobos y acusado por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, de participar en un plan para asesinarla, también se evadió de otra cárcel.Ante la ola de violencia, Noboa declaró el 9 de enero el estado de excepción por 60 días para movilizar militares a las calles y ordenó un toque de queda nocturno.Las organizaciones narcotraficantes respondieron con una ofensiva que dejó una veintena de muertos, motines en cárceles, 200 rehenes en prisiones, policías secuestrados y ataques con explosivos.