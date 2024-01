Alexander Alekhine, el campeón de ajedrez al que un pedazo de carne le dio jaque mate

Alexander Alekhine, el campeón que hizo su última jugada en Portugal. (Ilustración Osvaldo Révora)

El ruso blanco

El ajedrecista ario

Durante mi adolescencia frecuenté el Club Argentino de Ajedrez, situado en una casona sobre la calle Paraguay, a metros de Callao.Allí, en el segundo piso, dentro de un gran cubo con paneles de vidrio, se exhibía un tesoro histórico: la mesa-tablero y las piezas con las cuales,, luego de 34 partidas. Ese match fue disputado en la primera sede del club, sobre la avenida Carlos Pellegrini 449, frente a la plaza donde diez años más tarde se levantaría el Obelisco. La figura de Alekhine concitaba mi interés.–dijo al respecto mi interlocutor, no sin esbozar una sonrisa triste.A su modo, aquel septuagenario de porte distinguido también era una reliquia del lugar. Se trataba de, un antiguo campeón argentino y sudamericano que, en esa época, subsistía dando clases a novatos.–insistió, antes de besar su copa de coñac.Sabía de lo que hablaba.En este punto es necesario retroceder al invierno de 1939, cuando tuvo lugar en Buenos Aires el Torneo de las Naciones, que congregó a los mejores ajedrecistas del planeta., país que le había otorgado la ciudadanía. En tanto, Piazzini integraba el equipo localCabe destacar que, en aquellos días, éste tuvo el privilegio de alojarlo al campeón del mundo en una quinta de Adrogué que pertenecía a su familia.que, en 1935, había quedado en manos del holandés Max Euwe.Lo cierto es que el carácter huraño de ese hombre, que por las noches se atiborraba con vodka, tornó vidrioso su vínculo con el anfitrión., ya que los franceses ni siquiera se clasificaron.Dicho sea de paso, los ajedrecistas del Tercer Reich se alzaron con la competencia. Un hecho menor a la luz de la historia del siglo XX, puesto que justo en esos momentos estallaba la Segunda Guerra Mundial.De modo que muchos jugadores europeos decidieron no regresar a sus países; entre ellos, Miguel Najdorf, Jiri Pelikan y Erich Eliskases, quienes, con el tiempo, dejarían su impronta en el ajedrez argentino.Pero Alekhine volvió a París, algo que sorprendió a sus pares.–me diría Piazzini 35 años después.En el plano estrictamente ajedrecístico, la leyenda de Alekhine consigna que hubo una partida en la cual estuvo en juego algo mucho más valioso que una corona ecuménica.En el plano estrictamente político, su existencia se vio siempre sacudida por los grandes cataclismos de la Historia. “Me han destruido las dos guerras”, supo reconocer en un artículo que publicó a los 51 años. PeroNacido en 1892 en el seno de una familia perteneciente a la aristocracia rusa (su padre era propietario de tierras y miembro de la Duma Imperial), el joven Alexandre alternó los estudios universitarioscon la práctica profesional del ajedrez.. Nada pudo ser más inoportuno. Alexander terminó tras las rejas bajo la carátula de “extranjero hostil”, Y meses después, fue beneficiado por un intercambio con presos prusianos detenidos en Moscú.la cual confiscó todos los bienes de su familia. Y él, sin interrumpir su pasión por el juego-ciencia, pasó a efectuar tareas de espionaje para la Guardia Blanca, la milicia anticomunista que enfrentó al Ejército Rojo para restaurar la monarquía de los zares.Esa vez para él todo también terminó de la peor manera, puesto quePero, en esas circunstancias, hubo un hecho providencial:Es que fundador del Ejército Rojo era un aficionado al ajedrez. Y allí mismo se enfrentaron en el tablero. En aquella partida, Alekhine le permitió al rival desarrollar una apertura siciliana sin contratiempos, concediéndole –a propósito– cierta ventaja.Envuelto en un silencio sepulcral, lo medía a Trotsky por el rabillo del ojo, como un cazador agazapado a punto de disparar sobre su presa. La cuestión es que, ya en el juego medio, contraatacó con una increíble combinación,El líder revolucionario, quien no habría tomado a mal dicho resultado, tuvo el gesto de gestionar su excarcelación. Hay quienes dicen que, en realidad,Al poco tiempo obtuvo un visado para jugar torneos en algunos países de Europa. Así fue como,Ella sería la primera de sus cuatro esposas, todas mayores que él y con un muy buen pasar.Alekhine jamás regresó a la URSS, siendo considerado allí un “traidor”, mientras él empezaba a mostrarse comoYa se sabe que, en 1927, le ganó en Buenos Aires a Capablanca. Luego, fue Euwe quien lo despojó del título mundial –en medio de una de sus etapas etílicas más copiosas–, recuperando la corona en 1937. Vale decir que durante ese matchCuatro años más tarde, ya casado con la norteamericana Grace Wishaar, una millonaria de origen judío, se produjo en Francia la ocupación alemana. Alekhine, entonces, intentó escapar con su esposa a los Estados Unidos, fracasando en su empeño. Así quedó a merced de los invasores.Pero grande fue su sorpresa cuando el alto mando de las SS se exhibió muy amigable con él, dado su renombre en el universo del ajedrez. De modo que le ofrecieron un trato que él no pudo rechazar:Sin pensarlo dos veces, Alekhine aceptó con beneplácito. Claro que no era la primera vez que vendía su alma al diablo.Su biografía estuvo atada a aquella recurrencia: de ser un espía al servicio de los contrarrevolucionarios rusos, pasó –según una versión nunca desmentida–No es exagerado decir que él fue, el propagandista de Hitler. De hecho, sus funciones iban más allá del simple acto de ganar partidas en nombre de la raza superiora.Por lo pronto, hubopublicados con su firma en el Pariser Zeitung, el periódico para las tropas nazis con asiento en París. Sus títulos lo dicen todo: “El ajedrez judío” (al que consideraba débil, cobarde y oportunista) y “El ajedrez ario” (al que no dudó en calificar como vigoroso, valiente y lleno de inteligencia).Eso precisamente se rumoreaba entre los integrantes de la resistencia francesa, quienes se la tenían jurada.No obstante, Alekhine se sentía en esa época a sus anchas. Hasta fines de 1943, tras recibir amenazas por parte de la organización de Francotiradores y Partisanos Franceses (FTPF), que reportaba al Partido Comunista. Entonces,Planeaba regresar a París ni bien se aquietara su situación. Pero la Historia le depararía otro golpe:A los 53 años, y sin haberse recuperado de las secuelas provocadas por una virulenta escarlatina, debía poner otra vez los pies en polvorosa.Para entonces, en lo personal,Y en el contexto de la posguerra, con gran parte de Europa en ruinas, su título de campeón del mundo –que pudo conservar solamente por la parálisis de la Federación Internacional de Ajedrez durante el conflicto–En Madrid comenzó a sentirse perseguido. Atribulado por una paranoia regada con ingestas maratónicas de vodka, creía que lo seguían; veía agentes de la KGB en cada esquina. De manera queAllí se alojó en un pequeño hotel de Estoril, de donde casi no salía. Su manía persecutoria crecía en proporción geométrica, al punto de entrar y salir a hurtadillas, sin que nadie lo viera.Al anochecer del 24 de marzo de 1946, un camarero le dejó la cena en su habitación. A la mañana siguiente, ese mismo camarero le golpeó la puerta para retirar la bandeja. Pero Alekhine no respondióRecién al mediodíaEl campeón del mundo estaba tumbado en su silla, como dormitando; lo curioso es que vestía un grueso sobretodo.Ante sí, sobre la mesa, habíacon las piezas debidamente ordenadas. Un uniformado intentó despertarlo. Fue inútil. Alekhine ya tomaba sus primeras lecciones de arpa.Una última burla del destino sellaría la existencia de aquel individuo:. Luego, la autopsia determinó que¿Acaso el cuerpo de alguien que muere por asfixia, con la desesperación que ello supone, termina en una posición tan –diríase– abúlica?Esa fue la pregunta que el maestro Piazzini se hizo, casi tres décadas y media después, mientras remataba el último sorbo de coñac. Luego, simulando un tono confidencial, dijo:Y se retiró con pasos lentos.