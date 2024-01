El croata Marin Cilic jugará el Argentina Open

3 campeones de Grand Slam jugarán el IEB+ Argentina Open 2024 🏆



El croata, ex número 3 del mundo, fue invitado a jugar en el cuadro principal de la vigésimocuarta edición del Argentina Open , que se disputará delCilic, campeón del US Open 2014, jugará por primera vez en el polvo de ladrillo de Buenos Aires y será uno de los tres campeones de torneos grandes presentes junto con el suizo(ganador del Australian Open 2014, Roland Garros 2015 y el US Open 2016) y el español(US Open 2022 y Wimbledon 2023).Después de un 2023 que lo tuvo alejado de las canchas por una lesión en su rodilla derecha, Marin Cilic regresó a las pistas en el comienzo de este año en el ATP 250 de Hong Kong. Perdió en la primera rueda ante el alemán Struff en un ajustado 3-6, 7-6 (4) y 7-6 (7) y luego en la R1 del Australian Open no pudo ante el húngaro Marozsan (6-1, 2-6, 6-2 y 7-5).El ex número 3 del ranking de la ATP, de 35 años, no consigue un título desde noviembre de 2021, cuando se consagró campeón del ATP 250 de San Petesburgo. Además de festejar en el US Open 2014, el croata -con 20 títulos en su carrera profesional- se consagró en el Masters 1000 de Cincinnati en 2016, fue campeón de Copa Davis en 2018 y alcanzó las finales en Wimbledon (2017) y el Australian Open (2018).La presencia de Cilic le agrega más jerarquía a un certamen que ya contaba con las confirmaciones de Carlos Alcaraz, Stan Wawrinka, el británico Cameron Norrie, el joven francés Arthur Fils y el argentino Francisco Cerúndolo, entre otros.