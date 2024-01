Italia y el Vaticano rechazan la negativa de Netanyahu a la creación de un Estado palestino

Israel acusa a la OMS de "colusión" con Hamas por ignorar el "uso terrorista" de los hospitales

Israel acusó este jueves a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de estar coludido con Hamas por ignorar las pruebas israelíes del "uso terrorista" de los hospitales en la Franja de Gaza.



La embajadora de Israel ante las Naciones Unidas (ONU), Meirav Eilon Shahar, dijo al comité ejecutivo de la OMS que no puede haber salud en el territorio palestino si Hamas "se incrusta en hospitales y usa escudos humanos", informó la agencia de noticias AFP.



En "cada uno de los hospitales que las Fuerzas de Defensa de Israel registraron en Gaza, encontraron pruebas del uso militar de Hamás", afirmó.



"Estos son hechos innegables que la OMS elige ignorar una y otra vez. No es incompetencia, es colusión (pacto entre dos para dañar a un tercero)", añadió.



El Ejército israelí acusa a Hamas de emplear túneles bajo hospitales y de utilizar las infraestructuras de salud como centros de mando, algo que el grupo islamista niega.



La OMS no confirmó las acusaciones.



"En nuestras misiones no vimos nada de esto sobre el terreno", declaró a la prensa el 21 de diciembre Richard Peeperkorn, el representante de la OMS para el territorio palestino ocupado, y añadió que la organización no estaba "en condiciones de afirmar cómo se está utilizando ningún hospital".



"El papel de la OMS es supervisar, analizar y reportar (...) No somos (una) organización de investigación", añadió.



No obstante, Eilon Shaher alegó que esta agencia de la ONU "sabía que había rehenes retenidos en hospitales y qué terroristas operaban desde ellos".