Con la vuelta de Fabra, Martínez define el equipo para el debut ante Platense

Foto: Cris Sille.

El lateral colombianoregresará al primer equipo deen reemplazo del lesionado uruguayo Marcelo Saracchi para, que se producirá el sábado por la tarde anteen Vicente López, por el Grupo B de la Copa de la Liga Profesional.El entrenador dispuso este jueves un ensayo futbolístico con la alineación planeada para ese partido: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal y Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Jorman Campuzano y Juan Ramírez; Ezequiel Bullaude; Miguel Merentiel y Luca Langoni.La alineación suplente incluyó a Javier García; Marcelo Weigandt, Aaron Anselmino, Bruno Valdez y Lucas Blondel; Jabes Saralegui, Mauricio Benítez y Kevin Zenón; Lucas Janson; Edinson Cavani y Darío Benedetto.De esta manera, el técnico introducirá dos variantes respecto de la formación que le ganó el último amistoso a Talleres y las dos se producirán en los laterales de la defensa: Advíncula por Blondel y Fabra por Saracchi.El colombiano jugará su primer partido tras la final de la Copa Libertadores ante Fluminense (1-2), el 4 de noviembre del año pasado. En aquella oportunidad,por agredir a un rival cuando Boca tenía un hombre de más por la expulsión del delantero brasileño John Kennedy.Esa acción fue repudiada por los hinchas "xeneizes", quienes reclamaron su salida del club, peroy el colombiano continuó en el club, pese a no volver a jugar.Su regreso se producirá por el desgarro de Saracchi en el aductor derecho, lo que lo tendrá fuera de las canchas por 20 días.El uruguayo Cavani, que sumó sus primeros minutos del año el pasado sábado en Córdoba, comenzará en el banco de suplentes.En el inicio de la temporada, Boca no cuenta con los futbolistas convocados al seleccionado sub 23 que disputa el Preolímpico en Venezuela: el Leandro Brey, el defensor Nicolás Valentini y los mediocampistas Ezequiel Fernández y Cristian Medina.Zenón, la última incorporación de Boca en este mercado de pases, será convocado y estará en el banco de los relevos.El plantel volverá a las prácticas este viernes desde las 9.00 en Ezeiza y por la noche quedará concentrado en el Hotel Intercontinental.En otro orden, el primer partido de local en la Copa de la Liga, ante Sarmiento el 1 de febrero, se disputará en el estadio de San Lorenzo por el estado del césped de La Bombonera, que fue resembrado tras las elecciones celebradas en diciembre.