Hackearon la página de una organización de familiares de víctimas de femicidios

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

La organización Atravesados por el Femicidio informó que fue hackeada su cuenta de Facebook y solicitaron ayuda "a quienes siempre nos han acompañado desinteresadamente y tengan herramientas a su disposición" para-tanto públicos como privados-al respecto", dijeron a través de un comunicado.La organización creada en 2017 es una red de contención conformada por 180 familiares de 150 jóvenes y mujeres de distintas provincias asesinadas por motivos de género."Cómo muchos saben, nuestra agrupación se construyó poco a poco con, y que muchas aún no han conseguido", dijeron."A lo largo de estos años y a pulmón, el grupo no para de crecer, sosteniéndonos entre nosotros pero sobre todo exigiendo al estado las políticas públicas de prevención y asistencia", agregaron.Pero el crecimiento de la organización también "es el resultado lamentable de que la violencia hacia las mujeres no solo no para, sino que es cada vez más profunda", ante lo cual redoblan el compromiso de "seguir trabajando más que nunca para acompañar a todos los familiares que necesiten"."Pedimos a quienes siempre nos han acompañado desinteresadamente y tengan herramientas a su disposición, que nos den una mano para resolver este grave problema, porque nuestra página es un pilar fundamental en la visibilización de este flagelo", solicitaron.Además, con el comunicado buscan visibilizar otro aspecto de "nuestra lucha" contra la violencia en línea y "alertar a otras organizaciones amigas"."Tenemos confianza en que vamos por el lado correcto, y que esto será solo una piedra más en el camino, porque a pesar de todo seguiremos trabajando más que nunca, para acompañar a todos los familiares que necesiten", concluyeron.