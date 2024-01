Daer: el pueblo argentino le explicó a Milei que tiene que tomar "otras actitudes"

"La gente le está explicando al Presidente que tiene que tomar otras actitudes y al parlamento le dice que no puede traicionar”, dijo Daer / Foto: Télam.

El secretario general de la, consideró que el presidente"tiene un mal diagnóstico" sobre la realidad, y aseguró que en la movilización convocada este miércoles por la central obrera, "el pueblo argentino le explicó que tiene que tomar otras actitudes y que el parlamento que no puede traicionar" a la ciudadanía."Siento que quienes le tienen que hacer llevar la información al Presidente tienen un mal diagnóstico. El paro fue algo que trascendió a los trabajadores. Si no lo ve así, el jefe de Estado se va a equivocar. La gente le está explicando que tiene que tomar otras actitudes y al parlamento le dice que no puede traicionar”, remarcó Daer en declaraciones a Radio 10.En ese sentido, el dirigente de la CGT afirmó que elde que tienen que respetar la institucionalidad deDaer indicó que(UxP), tras votar en el plenario de comisiones un dictamen favorable a la ley "Bases", que impulsa el gobierno nacional.“Lo de esos legisladores tucumanos es una vergüenza. Lo que hicieron fue terminar por romper un bloque a cambio de nada. Si creen que se va a salvar Jaldo, se están equivocado”, advirtió el sindicalista.Finalmente,, y recordó que los legisladores "son representantes del pueblo y no de la provincia".La diputada justificó la decisión que tomaron tres legisladores de esa provincia de separarse de la bancada de(UxP) en la Cámara baja para formar un bloque propio, al asegurar que el objetivo de esa resolución es "defender los intereses" del distrito que gobierna el peronista Jaldo.“Lo que hizo Jaldo y estos tres diputados es lo que no hay que hacer, en vez de construir mayorías terminan entregando los principios por la creencia de que los van a ayudar", concluyó.