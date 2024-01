El "Rojo" inicia la temporada ante el debutante Independiente Rivadavia

Foto: Camila Godoy (archivo).

, único grande del fútbol argentino sin competencia internacional, iniciará la nueva temporada con expectativas acordes a su historia cuando visite este viernes al ascendidopor la primera fecha del Grupo A de la Copa de la Liga.El partido se disputará desde las 21.15 en el estadio Bautista Gargantini del Parque General San Martín, un escenario con capacidad para 20.000 personas que la dirigencia mendocina acondicionó en todos sus sectores para la histórica participación en la máxima categoría de AFA.El juego estará a cargo de, mundialista en Qatar 2022, quien será asistido por Sebastián Martínez en el VAR. La transmisión será por la pantalla de ESPN Premium.Después de asegurar la permanencia en primera división en el segundo semestre de 2023, el "Rojo" encara el año con objetivos más ambiciosos. La necesidad de pelear por un título se incrementa por tratarse del único equipo grande que no disputará este año torneos de la Conmebol.rescató al equipo en la pasada Copa de la Liga cuando la posición en la tabla anual amenazaba con el segundo descenso en la historia de la institución, pero sabe que en este 2024 será necesario elevar la vara.Por esa razón, Independiente se mostró rápidamente activo en el mercado de pases y encaró una política de contrataciones que tuvo como principal protagonista al goleador paraguayo, procedente de Argentinos Juniors.El futbolista del seleccionado "guaraní", de 33 años y 1,90 metros, llega de cumplir la mejor etapa de su carrera en el club de La Paternal, con el que sumó 47 tantos y 14 asistencias en 122 encuentros desde 2021 a la fecha.Ávalos será el nuevo referente ofensivo del Independiente de Tevez tras la salida del anterior goleador, el uruguayo Martín Cauteruccio, quien perdió consideración, forzó su libertad de acción por una deuda y se marchó al fútbol peruano.El "Rojo" también se reforzó con el defensor, el mediocampista ecuatoriano, el volante uruguayo, el mediapuntay el delantero IgnacioTodos ellos quedaron en condiciones de jugar luego que la dirigencia del club levantara una inhibición con el pago de 400 mil dólares al Pescara de Italia por una deuda del pase del uruguayo Edgar Elizalde, quien no formó parte de la delegación que viajó a Mendoza.Al margen de sus aspiraciones renovadas para este año, Independiente no puede descuidarse en los promedios ya que comenzará a sólo nueve puntos de Lanús, el último de esa tabla sin considerar a los ascendidos Independiente Rivadavia y Deportivo Riestra., a la que accedió con una rutilante campaña en el duro torneo de la Primera Nacional 2023, que se adjudicó en una final con Almirante Brown.Con seis participaciones en los viejos Campeonatos Nacionales (1968, 1973, 1977, 1979, 1980 y 1982), Independiente Rivadavia será por primera vez integrante estable de la primera división, con una formación renovada, ahora al mando de Rodolfo De Paoli, quien sustituyó al santafesino Alfredo Berti.Los Independientes jugaron veces en la historia, con una victoria por lado. La primera vez fue goleada para el "Rojo" (4-0 en 1968) en Avellaneda y la segunda en el '73 terminó 2-1 para los mendocinos, que fueron locales.